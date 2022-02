Total War: WARHAMMER III è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

La cataclismica conclusione della trilogia è finalmente arrivata con Total War: WARHAMMER III: vi presentiamo dunque il trailer di lancio e tutte le info. Riunite i vostri eserciti e addentratevi nel Regno del Caos, una dimensione di orrori indicibili dove il destino del mondo sarà deciso una volta per tutte. Sconfiggerete i vostri demoni?… oppure li comanderete?

SEGA Europe Limited e The Creative Assembly Limited sono orgogliose di annunciare l’uscita di Total War: WARHAMMER III per Windows. Un gioco di proporzioni sconvolgenti, che segna una nuova evoluzione per l’amato franchise, si basa sul rinomato gioco di guerra da tavolo Warhammer Fantasy Battle di Games Workshop.

WARHAMMER III porta i giocatori al centro di una cataclismica lotta di potere tra mortali e demoni, ognuno dei quali vuole salvare o sfruttare il potere di un dio morente. Sette diverse razze giocabili, tra cui il debutto nel videogioco del Grande Catai e di Kislev, assieme a nuove caratteristiche innovative, come la campagna Regno del Caos, la modalità multigiocatore a otto e il Lord leggendario Principe Demone personalizzabile come in un GDR.

Insieme a queste arriva anche la campagna prologo, una nuova esperienza di Total War, che è perfetta per i nuovi giocatori e per chi vuole ripassare le dinamiche del gioco. In questa modalità, i giocatori impareranno tecniche da leader di base e avanzate e saranno coinvolti in un’esperienza narrativa che li condurrà nella campagna principale.

Il Game Director Ian Roxburgh ha dichiarato:

Siamo incredibilmente orgogliosi di aver creato una delle esperienze di grande strategia più complete nella storia di Total War. Questo sarà anche l’ultimo gioco della trilogia, ma siamo solo all’inizio del viaggio verso l’immortalità di Total War: WARHAMMER III.

Inoltre, è ora disponibile per WARHAMMER III il pacchetto razza Ogre Kingdoms, che sblocca sin dal primo giorno due Lord leggendari aggiuntivi per il gioco. I giocatori possono guidare un esercito di colossali guerrieri e mostri primordiali alla ricerca di oro, bottino e carne per i loro stomaci insaziabili. Come bonus di acquisto anticipato, questo contenuto sarà gratuito per la prima settimana, per tutti coloro che possiedono una copia di WARHAMMER III. In più, anche gli abbonati al PC Game Pass che collegano i propri account Microsoft e Total War Access durante lo stesso periodo potranno unirsi a guerre e banchetti. Per ulteriori dettagli, visita qui le FAQ.

Vi ricordiamo che il titolo è interamente giocabile anche tramite Xbox Game Pass, quindi prima di acquistarlo potete provarlo senza impegno.

Con oltre 37 milioni di copie vendute fino a oggi dei titoli di Total War e oltre 1,5 milioni di giocatori attivi ogni mese, WARHAMMER III esce all’apice della popolarità della serie. Creative Assembly è ora il più grande studio di sviluppo del Regno Unito e continua a crescere, con numerosi nuovi titoli in fase di sviluppo.

Per ulteriori informazioni su WARHAMMER III, visitate le FAQ di Total War.

Potete acquistate il gioco direttamente dagli sviluppatori nel negozio di Total War: WARHAMMER III, nel Microsoft Store, su Steam, nell’Epic Games Store o giocarci subito con Xbox Game Pass per PC.