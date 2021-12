Twitch Italia: migliori momenti e risultati del 2021

Nel corso degli utlimi anni Twitch ha segnato una forte crescita, avvicinando il grande pubblico al mondo delle live streaming. Il 2021 è stato un anno ricco di eventi e risultati significativi per la piattaforma di proprietà di Amazon, proprio per questo ci è arrivato un comunicato stampa che riassume tutti i momenti più importanti dell'anno.

Twitch è ormai diventata la piattaforma di riferimento per le trasmissioni in diretta, non soltanto in ambito gaming e eSport ma anche per contenuti più generalisti, come talk show, podcast, performance musicali e molto altro. In media, Twitch ospita circa 2 milioni e mezzo di utenti connessi contemporaneamente e interessati al contenuto creato dagli oltre 7 milioni di streamer.

Twitch Italia: Migliori momenti del 2021

Anche in Italia la piattaforma è stata in grado di raggiungere importanti traguardi nel corso del 2021, ecco i principali eventi che hanno caratterizzato l'ultimo anno.

ZanoXVII, il secondo più grande giocatore di FIFA a livello mondiale, ha battuto il record italiano di spettatori durante una live, con 159.171 persone collegate contemporaneamente durante lo stream per il lancio di FIFA 21;

collegate contemporaneamente durante lo stream per il lancio di FIFA 21; In occasione del Festival di Sanremo, Amazon Music ha organizzato un pre-show sul proprio canale Twitch condotto dal giudice di X Factor Manuelito e da Kurolily, la streamer donna più popolare su Twitch Italia;

Amazon Music ha organizzato un pre-show sul proprio canale Twitch condotto dal giudice di X Factor Manuelito e da Kurolily, la streamer donna più popolare su Twitch Italia; Il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone lancia il suo canale Twitch ospitando il nuovo campione del mondo di StarCraft 2 Riccardo Reynor Romiti;

Fabiana Dadone lancia il suo canale Twitch ospitando il nuovo campione del mondo di StarCraft 2 Riccardo Reynor Romiti; Pochi giorni prima della finale di Champions League 2021, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è stato ospite alla Bobo TV;

alla Bobo TV; Si è svolto su Twitch il primo torneo italiano di scacchi (organizzato da chess.com), con la partecipazione di scacchisti professionisti e oltre 10 grandi partner;

(organizzato da chess.com), con la partecipazione di scacchisti professionisti e oltre 10 grandi partner; Durante UEFA EURO 2020 la Gialappa's Band ha commentato le partite del torneo sul suo canale Twitch, raggiungendo picchi di 7.500 spettatori durante le live. È stato il canale sportivo più visto in Italia, durante la competizione;

ha commentato le partite del torneo sul suo canale Twitch, raggiungendo picchi di 7.500 spettatori durante le live. È stato il canale sportivo più visto in Italia, durante la competizione; Il famoso giornalista ed esperto di calcio mercato Fabrizio Romano sbarca ufficialmente su Twitch. Durante le sue dirette condivide le ultime notizie sul calciomercato, dando anche spazio ad alcune celebrità del mondo del calcio;

ed esperto di calcio mercato Fabrizio Romano sbarca ufficialmente su Twitch. Durante le sue dirette condivide le ultime notizie sul calciomercato, dando anche spazio ad alcune celebrità del mondo del calcio; In occasione del lancio del videogioco Diablo II Resurrected è stato organizzato un esclusivo torneo su Twitch, condotto dal popolare streamer Cydonia e che ha visto la partecipazione di giornalisti, streamer, la celebre cantante Cristina Scabbia e il chitarrista Mark The Hammer;

è stato organizzato un esclusivo torneo su Twitch, condotto dal popolare streamer Cydonia e che ha visto la partecipazione di giornalisti, streamer, la celebre cantante Cristina Scabbia e il chitarrista Mark The Hammer; Inoltre, nel corso di tutto il 2021 sono stati lanciati su Twitch diversi nuovi show, come TheBox, il primo show notturno di Twitch, presentato dallo speaker radiofonico Bryan Box, e Yakety-Yak, lo show bisettimanale di Space Valley.

Vi ricordiamo che da qualche giorno è possibile scaricare il Recap 2021, come spiegato nel nostro articolo dedicato.