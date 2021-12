Twitch Recap 2021: come si fa e dove scaricarlo

La distribuzione del Twitch Recap 2021 è iniziata anche in Italia: la nota piattaforma di streaming ha confermato infatti che è cominciato il rollout delle statistiche nel nostro paese e nel giro di qualche giorno tutti dovremmo essere in grado di scaricare il riepilogo relativo al 2021.

Se avete un account legato al sito web viola dovreste presto ricevere direttamente via email tutte le statistiche connesse alla vostra attività su Twitch nel corso di quest'anno, con tanto di possibilità di condividere il risultato con i vostri amici.

Twitch Recap 2021: come si fa a scaricare il proprio report

Per ottenere il vostro Twitch Recap 2021 non dovrete far altro che controllare periodicamente la casella di posta elettronica associata all'account Twitch. Tenete presente che la distribuzione avviene a scaglioni: quindi non preoccupatevi se qualcuno dei vostri amici dovesse riceverlo e voi no, vi arriverà molto presto!

Assicuratevi ovviamente di controllare che l'email non finisca nella cartella “Spam” o magari in sezioni alternative come “Promozioni” o “Social Network“, che a volte etichettano automaticamente certi messaggi nascondendoli dalla principale “Posta in Arrivo“.

In ogni caso, riconoscerete subito l'email perché viene identificata da un oggetto formato dal vostro nome utente seguito dal messaggio “Il riepilogo del tuo 2021 su Twitch è arrivato“.

Come detto, se invece non doveste aver ricevuto nulla, vi invitiamo a pazientare. Potrebbero volerci giorni prima che arrivi il vostro e, se siete sfortunati, anche qualche settimana. Tuttavia, salvo clamorose sorprese, entro poco tempo tutti saremo in grado di leggere il nostro Recap del 2021 sulla piattaforma viola.

Twitch Recap 2021: cos'è e come funziona?

Il Twitch Recap 2021 funziona essenzialmente come lo Spotify Wrapped: fornisce un riassunto di tutta l'attività svolta sul sito nel corso dell'anno solare. Riusciremo ad evidenziare dati come i punti canale raccolti, quelli che abbiamo visitato maggiormente, le categorie più viste e via dicendo.

Inoltre, proprio come Spotify, permette di realizzare un'immagine riassuntiva da condividere sui social network con i vostri amici. In questo modo potrete confrontarvi e ottenere magari dei suggerimenti sui canali da iniziare a seguire nel 2022!

Nel frattempo, Twitch continua a lavorare per migliorare l'esperienza d'uso. È stato infatti introdotto di recente un sistema di machine learning allo scopo di bannare gli utenti sospetti.