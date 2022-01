Il doppio annuncio firmato Ubisoft e Microsoft, riguardante Rainbow Six Extraction e Ubisoft+, ha lasciato un po' tutti a bocca aperta. Tuttavia, a differenza di quanto ipotizzato (e sperato) da alcuni, il servizio del publisher francese non sarà incluso in Xbox Game Pass.

La casa di Assassin's Creed, The Division e altre popolari serie videoludiche ha in più di una occasione ribadito che ulteriori dettagli in merito saranno diffusi nei prossimi giorni, ma rispondendo ad una domanda di un utente su Twitter, ha sciolto un importante dubbio. La piattaforma sarà presto disponibile anche su Xbox ma richiederà un abbonamento separato.

Dunque no, la sottoscrizione al Game Pass non consentirà l'accesso al catalogo di Ubisoft+.

Hey! Ubisoft+ will be a separate subscription from Game Pass but keep an eye out for more news and launch dates! — Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022

Al momento disponibile unicamente su PC Windows e in cloud via Google Stadia, Ubisoft+ è un servizio in abbonamento che vanta una libreria digitale composta da oltre 100 giochi e che garantisce diversi vantaggi, come le edizioni Premium (DLC, Season Pass e via dicendo) e l'accesso immediato ai giochi appena giunti sul mercato.

Il costo è di 14,99 euro per il piano PC Access e di 17,99 euro per il Multi Access (PC e Stadia). Considerato ciò, quanto costerà il servizio su Xbox One e Xbox Series X/S?