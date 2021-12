Si scaldano i motori in vista dell'evento in diretta streaming con il quale Strikerz mostrerà, per la prima volta, il gameplay del suo UFL. Sì sa poco o nulla della simulazione calcistica che dovrebbe dare del filo da torcere a un colosso come FIFA, ma dalla sua parte ci sono stelle del rettangolo di gioco come Firmino e Zinchenko.

Oggi, per chiudere nel migliore dei modi il 2021, il team di sviluppo ha annunciato una nuova collaborazione. Nella lista degli ambassador di UFL figura ora anche il nome di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea e con un passato anche in Italia, con la maglia nerazzurra dell'Inter.

Tensions are high as the Big Man steps up looking calm and collected. He takes a run-up and…

⠀

We proudly reveal Romelu Lukaku as the next #UFL Ambassador. Welcome aboard, Big Rom! Here's a first look at him in #fairtoplay action. Stay tuned for more huge announcements! pic.twitter.com/yNYUegVZcs

— UFL (@UFLgame) December 28, 2021