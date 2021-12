Un MMO a tema Harry Potter è stato cancellato da EA per "dubbi sulla longevità del franchise"

Harry Potter, oggi lo sappiamo, è il maghetto più famoso del mondo, con milioni di fan sparsi in ogni parte del globo. Agli inizi del millennio, quando il primo film della serie si apprestava a diventare una delle pellicole con maggiori incassi nella storia del cinema, Electronic Arts deteneva i diritti per realizzare giochi a tema Harry Potter.

Ed effettivamente ci provò: un MMO basato sulla saga del maghetto era già in sviluppo, quando la società decise di cancellarlo perché dubitava della longevità del franchise. A rivelare questo retroscena inedito è stata Kim Salzer, direttrice del product marketing dal 2000 fino al 2003, in una recente intervista realizzata da The Real Brandolorian. Quando lo streamer le ha chiesto di nominare un gioco in cui è stata coinvolta ma che alla fine non ha visto la luce, Salzer ha menzionato un inedito MMO a tema Harry Potter.

Non solo MMO a tema Harry Potter: anche premi e gadget per posta

“Si trattava di un grande progetto per me, perché ero così coinvolta a livello personale – ha spiegato l'ex dipendente –. Avevamo fatto tutte le ricerche del caso, sviluppato qualche beta. L'idea era di dare vita ad un'esperienza a metà strada fra online e offline, in cui avremmo spedito oggetti per posta ai bambini come premi, gadget e cose del genere. Ero molto fiduciosa. Ma il progetto alla fine è stato cancellato, perché EA stava attraversando una serie di cambiamenti in quel momento e semplicemente non credeva che Harry Potter avrebbe avuto lo stesso successo negli anni successivi”.

Ovviamente ora sappiamo che EA si sbagliava e la saga del maghetto è diventata una delle icone di cultura popolare fra le più conosciute e amate. Ma per un gioco che se ne va, uno nuovo arriva: parliamo di Hogwarts Legacy, un action RPG ambientato nell'universo di Harry Potter nel tardo 1800. A tal proposito Avalanche Software, lo studio di sviluppo che si sta occupando del titolo, ha recentemente annunciato che nuove informazioni arriveranno il prossimo anno insieme a – si spera – una possibile finestra di lancio.