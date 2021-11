Un'avventura tutta in carta con Paper Mario: The Origami King, in sconto del 24%

Ti piacciono gli origami e Super Mario? Allora Paper Mario: The Origami King è il titolo giusto da provare. Amazon lo sconta a soli 45,49 euro invece di 59,99, con un risparmio del 24% sul prezzo di listino. Quello di Paper Mario: The Origami King – sesto capitolo della serie – è un Regno dei Funghi completamente fatto di carta e ricco di dettagli, minigiochi e tantissimi misteri da svelare.

Il malvagio Re Olly ha trasformato la Principessa Peach in un origami, ha sradicato il suo castello dalle fondamenta e l’ha sigillato con dei nastri magici. Unisciti a Mario e alla sua nuova compagna Olivia, in un viaggio che ti condurrà in scenari di ogni tipo, da deserti incandescenti a mari impetuosi. Recluta nuovi stravaganti alleati, sfrutta i poteri di Olivia e usa gli Arti Magni e altre trasformazioni cartacee per farti strada tra i temibili origami. Esplora, risolvi ingegnosi enigmi cartacei e prendi parte a battaglie tattiche che metteranno alla prova le tue abilità nei rompicapi.

Il titolo si differenzia dai predecessori anche per via dell'inedito sistema di combattimento ad anelli che servirà per sbaragliare i terribili tirapiedi origami. Un mix di divertimento e strategia: così è possibile descrivere in poche parole Paper Mario: The Origami King che, ricordiamo, si trova al momento in offerta al 24% di sconto: soltanto 45,49 euro invece di 59,99. Selezionando la spedizione veloce Amazon Prime, inoltre, potrai riceverlo in pochi giorni direttamente a casa tua.