Vampyr è il nuovo gioco gratis del giorno su Epic Games Store

L'ottavo gioco disponibile gratuitamente su Epic Games Store, in occasione delle festività natalizie 2021, è Vampyr, action-RPG sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato da Focus Home Interactive. Per riscattare il titolo basterà collegarsi entro le ore 17 di domani, 24 dicembre 2021, al seguente link e premere il pulsante “ottieni” dopo aver effettuato l'accesso.

Questa è la descrizione ufficiale del gioco:

Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e sei appena diventato un vampiro. Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini, infettati dall’influenza. Come vampiro, sei condannato a nutrirti di coloro che hai giurato di curare. Accetterai il tuo mostro interiore? Sopravvivi e combatti contro cacciatori di vampiri, skal non morti e altre creature soprannaturali. Usa i tuoi terribili poteri per manipolare e indagare nelle vite di chi ti circonda e scegli la tua prossima vittima. Lotta per convivere con le tue scelte… le tue azioni salveranno o condanneranno Londra.

Il titolo è ambientato quasi esclusivamente nella città di Londra, con una mappa di gioco divisa in quattro quartieri. Ma la cosa più interessante è che la storia si evolverà in base alle decisioni del giocatore, che può scegliere se vivere da vampiro, combattendo e manipolando con abilità soprannaturali, o nutrirsi per sopravvivere ed essere al tempo stesso salvatore e cacciatore. Ogni personaggio con cui si interagisce ha una propria storia e Reid ha la possibilità di relazionarsi con ognuno di loro: in base alle sue scelte, cambieranno anche gli eventi futuri, con la possibilità di sbloccare fino a quattro finali diversi.

Vampyr è un titolo da inserire assolutamente nella vostra libreria digitale se siete fan del genere e delle atmosfere un po' dark. Vi ricordiamo che è possibile riscattarlo gratuitamente entro le 17 di domani direttamente sull'Epic Games Store.