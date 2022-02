Warcraft su mobile arriverà quest'anno, lo conferma Blizzard

Nel suo ultimo comunicato stampa relativo ai risultati finanziari del quarto trimestre 2021, Activision Blizzard (acquisita da Microsoft per 69 miliardi) ha rivelato che ha in programma di rilasciare un gioco di Warcraft per dispositivi mobili entro l'anno.

Già un anno fa, il CEO dell'azienda Bobby Kotick fece sapere agli investitori che lo sviluppatore aveva realizzato “esperienze Warcraft multiple, mobili e free-to-play” e che queste erano già in fase di sviluppo avanzato all'epoca.

Blizzard deve ancora rivelare informazioni più dettagliate sui giochi e annunciare una timeline più concreta, quindi non è chiaro se i piani di rilascio includano tutte le esperienze descritte sopra o solo alcune.

Warcraft su mobile si farà. E (forse) manca poco

All'interno degli ultimi risultati finanziari di Blizzard, l'unica parte che menziona l'arrivo del franchise su dispositivi mobili recita: “Blizzard sta pianificando nuovi contenuti sostanziali per il franchise di Warcraft nel 2022, comprese nuove esperienze in World of Warcraft e Hearthstone, e, per la prima volta, i nuovissimi contenuti mobili di Warcraft nelle mani dei giocatori”.

Ci sono state voci su un gioco per dispositivi mobili di Warcraft almeno dal 2017. Nel 2018, sono emerse notizie secondo cui Blizzard stava lavorando ad un'esperienza mobile per il franchise simile a Pokémon Go, il che presumibilmente significa che si trattava di un titolo in realtà aumentata.

Secondo un rapporto di Kotaku, inoltre, il presunto titolo in realtà aumentata sarebbe stato sviluppato da un team di “incubazione” che si è formato quando il co-fondatore Allen Adham è tornato in azienda nel 2016. Lo stesso team era anche dietro allo sviluppo del gioco mobile Diablo Immortal, anche quest'ultimo in uscita quest'anno.