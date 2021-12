Warframe: l'espansione "La nuova guerra" ha una data d'uscita!

L'attesissima espansione del free-to-play Warframe, ovvero “La nuova guerra“, ha finalmente ottenuto una data di lancio! L'espansione cercherà di approfondire alcuni aspetti della trama dello sparatutto sci-fi.

Il team di sviluppo, Digital Extremes, ha descritto questa espansione di Warframe come “il più grande aggiornamento narrativo che si sia mai visto…finora”.

Warframe: La nuova guerra è giunta

“La nuova guerra” ne ha fatta di strada. Basti pensare che già nell'ormai lontano 2018 si iniziava a parlare di un nuovo aggiornamento per Warframe. Questo racconterebbe la massiccia invasione dei Sentient nel corso dei tre atti, portando i giocatori su 16 pianeti e 3 open-world differenti (che includono ambientazioni inedite).

L'avventura si svolgerà dal punto di vista, ovviamente, dei personaggi giocabili, tra cui Grineer Lancer, chiamato anche Kahl-175, ovvero l'ingegnere del Corpus Veso. Inoltre, sarà anche presente il Maestro del Conclave Teshin. La storia esplorerà i personaggi nel profondo, senza però snaturare la componente action della narrazione.

Digital Extremes ha, altresì, definito “La nuova guerra” di Warframe come il progetto più ambizioso a cui abbia mai preso parte e non vede l'ora che i giocatori si tuffino in quel mondo. Per farlo, tuttavia, i giocatori dovranno aver completato almeno una buona parte delle quest principali.

In particolare, si parla di Natah, Il Secondo Sogno, La Guerra Interna,, Catene di Harrow, Prologo dell'Apostasia, Il Sacrificio, Prologo Chimera, Erra, Il Creatore, Alta Marea e Cuore di Deimos.

In aggiunta, gli utenti dovranno anche aver costruito un Archwing, costruito (o acquistato) un Railjack e un Necramech, nonché aver sbloccato un Operatore. Pertanto, i giocatori estranei al mondo architettato da Digital Extremes che vogliono giocare a “La nuova guerra” dal day-one, dovranno iniziare ora a snellire la lista delle missioni da completare.

L'aggiornamento uscirà il giorno 15 dicembre 2021 e verrà lanciato su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC (su Amazon sono previsti contenuti aggiuntivi). Oltre all'espansione narrativa, “La nuova guerra” introdurrà anche Caliban, su cui potrete leggere di più sul sito ufficiale dell'opera.