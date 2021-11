Wireless o cablato? Il mouse da gaming con design dual-mode in offerta a meno di 30€

Le offerte dell'early Black Friday su Amazon non si fermano: questa volta è il turno del Black Shark Mako M1, il mouse da gaming economico ma di ottima qualità. Acquistalo al prezzo scontato di 29,99 euro (invece di 49,99) direttamente dalla pagina dedicata al prodotto. Si tratta di un ottimo mouse dual-mode, ovvero sia wireless 2.4G con connessione plug and play a bassa latenza che wired, con cavo di ricarica USB-C per continuare a giocare anche durante la carica oppure rimuovendo la batteria.

Il design è ciò che più colpisce. Il mouse da gaming Black Shark Mako M1 ti consente di scegliere fra due scocche nere intercambiabili. La scocca mouse solida regala una sensazione di agilità mentre stringi il mouse, mentre quella ad alveare con design concavo lo trasforma in una leggerissima unità da soli 90 grammi. Il prodotto è equipaggiato di sensore ottico PMW3325 e sei livelli DPI di default fino a 10K DPI, 100IPS, 20G ACC e una frequenza di aggiornamento di 1000 Hz. Tutte queste caratteristiche, sommate, offrono una velocità di gioco e un'accuratissima risposta, superiore alla media.

Completano il pacchetto sei pulsanti completamente programmabili, il design ergonomico con memoria onboard e l'illuminazione RGB Dinamica con dieci diversi effetti. Il Black Shark Mako M1 è un mouse da gaming molto valido e di ottima qualità, che nulla ha da invidiare ai marchi più blasonati. Perfetto come mouse per giocatori casual o alle prime armi, che non vogliono spendere eccessivamente per il proprio equipaggiamento gaming. Approfitta dell'offerta early Black Friday di Amazon e portati a casa questo piccolo ma portentoso mouse da gaming a meno di 30 euro.