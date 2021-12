Wolfenstein 3 è in lavorazione per Xbox da MachineGames?

MachineGames è al lavoro su Wolfenstein 3 e sul misterioso gioco dedicato a Indiana Jones. È il suggerimento che arriva direttamente dal profilo LinkedIn di Teemu Kivikangas, che ricopre il ruolo di Senior Game Designer presso il team svedese.

Dalle sue esperienze è possibile apprendere infatti che, dal dicembre 2018, sta guidando un progetto non ancora annunciato, oltre ad essere appunto Senior Game Designer del gioco su Indiana Jones.

Il passato dello sviluppatore, ma anche le indiscrezioni degli ultimi mesi, portano a pensare che possa trattarsi proprio di Wolfenstein 3, che andrebbe a completare la trilogia formata da The New Order e The New Colossus, oltre che dalle rispettive espansioni The Old Blood, Youngblood e Cyberpilot.

L'impressione è che comunque l'annuncio sia solo una questione formale: Bethesda ha già confermato tempo fa l'esistenza del progetto e, salvo sorprese, è difficile pensare che possa essere affidato ad un altro team.

Peraltro, alcune recenti indiscrezioni insistevano sul fatto che Wolfenstein 3 fosse destinato ad essere uno dei titoli di punta della line-up Xbox per il 2022, anche se deve ancora essere annunciato ufficialmente.

MachineGames è infatti un team interno di Bethesda che, in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft, fa parte adesso degli Xbox Game Studios. Improbabile se non impossibile pensare dunque a un gioco ancora multipiattaforma.

Staremo a vedere in ogni caso se ci saranno aggiornamenti in tal senso nelle prossime settimane.

La sensazione è che Wolfenstein 3 sia un progetto effettivamente più concreto e vicino rispetto Indiana Jones dato che, lo scorso giugno, Bethesda aveva specificato come il titolo ispirato al franchise cinematografico fosse ancora in una fase veramente iniziale dello sviluppo.