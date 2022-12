World of Warcraft Dragonflight: ecco la roadmap del 2023 per l'espansione

Il longevissimo MMO World of Warcraft è andato a crescere ancora una volta con la grande espansione Dragonflight, disponibile dallo scorso mese di novembre per tutti gli appassionati.

La stessa per cui gli sviluppatori di Blizzard Entertainment – attualmente impegnati nella lavorazione di Diablo 4, in uscita a giugno – sono andati a svelare in un’immagine la roadmap completa del 2023, così da fornire un’anticipazione su tutti i contenuti in arrivo.

In particolare, Blizzard ha annunciato che, nel corso del prossimo anno, in World of Warcraft Dragonflight saranno introdotti sei aggiornamenti principali, con il team di sviluppo che ha promesso un impegno e un’attenzione maggiore rispetto a quanto fatto “nel recente passato”.

“Nel pianificare la strada da percorrere dopo l’uscita di Dragonflight, siamo consapevoli del dovere nei confronti dei nostri giocatori di arricchire questo mondo e, francamente, della necessità di fare meglio di quanto abbiamo fatto nel recente passato”, ha detto il produttore esecutivo Holly Longdale. “Il nostro obiettivo per Dragonflight è che ci dovrebbe essere sempre qualcosa dietro l’angolo, con un nuovo aggiornamento che raggiunge i nostri regni di prova poco dopo che l’ultimo è stato lanciato ed è arrivato nelle vostre mani”.

I sei aggiornamenti saranno “abbastanza equidistanti”, aggiungendo una varietà di nuovi contenuti per il gioco inclusi eventi, dungeon, filmati e altro ancora. Due degli aggiornamenti forniranno maggiori quantità di contenuti, mentre gli altri quattro apporteranno aggiunte minori alla già ricca esperienza di World of Warcraft.