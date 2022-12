Diablo 4 e Battle Pass: tutti i dettagli ufficiali, dal prezzo ai contenuti

Sarà un giugno indiavolato per tutti quei giocatori in attesa di mettere le mani su Diablo 4, prossimo capitolo della celebre saga hack ‘n’ slash.

Blizzard Entertainment ha infatti annunciato che il videogame sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S proprio a partire dal prossimo 6 giugno 2023. Una notizia arrivata nel corso degli ultimi The Game Awards, e che oggi viene seguita da una nuova carrellata di informazioni.

Sì perché, come si legge sul portale TweakTown, la software house americana è andata a svelate tutti i dettagli sul Battle Pass di Diablo 4, che a quanto pare potrà essere acquistato alla cifra di 10 dollari e sarà integrato da una struttura stagionale di contenuti a rotazione.

Blizzard ha confermato che Diablo 4 non sarà lanciato con una stagione attiva, in quanto la prima stagione uscirà settimane dopo il lancio. A seguire, tute le principali informazioni sul Battle Pass di Diablo 4:

Simile alla struttura ladder di Diablo 2, i giocatori “ricominceranno da zero” con ogni stagione di Diablo 4;

I Season Pass durano 3 mesi ciascuno;

Ogni Season avrà il suo pass stagionale;

Il Battle Pass conterrà solo per cosmetici;

Potrete guadagnare XP per il Battle Pass dalle normali attività di gioco;

I pass battaglia/pass stagionali potranno essere trasferiti su piattaforme diverse;

Il completamento del Battle Pass richiederà circa 75 ore: i giocatori non dovrebbero avere la necessità di collegarsi tutti i giorni per completarlo;

Non c’è ancora alcuna data esatta su quando inizierà la stagione o cosa offrirà in termini di contenuti;

Diablo 4 verrà lanciato in una modalità pre-stagionale e la stagione inizierà “alcune settimane” dopo il debutto;

Il gioco avrà la progressione cross-platform completa.

Non solo, viene chiarito che non dovremo raggiungere specifici obiettivi del Battle Pass per salire di livello:

Guadagnerete progressi completando i contenuti della Stagione, ma anche uccidendo mostri, affrontando i dungeon, completando missioni: tutto ciò che fate vi garantirà lenti progressi per il Battle Pass. La Stagione è un’opportunità per le persone che non hanno Battle Pass per avere qualcosa di simile a quello che hanno sperimentato in Diablo 3 nel guadagnare ricompense e così via.

Ricordiamo ancora una volta che Diablo 4 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 6 giugno 2023.