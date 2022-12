Diablo 4 ai The Game Awards 2022: Blizzard stuzzica i fan, Lilith sta arrivando!

Mentre è già stata confermata la presenza ai The Game Awards 2022 di videogame piuttosto attesi come Final Fantasy 16, Baldur’s Gate 3 e Star Wars Jedi Survivor, crescono le indiscrezioni sulla possibile partecipazione di Blizzard Entertainment con il suo Diablo 4.

Indiscrezioni che nelle ultime ore sono state alimentate dalla stessa software house americana, che tramite i social ha deciso di stuzzicare i fan della leggendaria saga actionRPG. Con il cinguettio visibile poco più in basso, gli sviluppatori del nuovo capitolo di Diablo lasciano infatti intendere che importanti novità sono in arrivo a stretto giro, dopo che il titolo è stato vittima di un massiccio leak.

Nell’immagine dedicata a Diablo 4, possiamo vedere delle oscure figure che si riuniscono nell’ombra, e l’hashtag #LilithIsComing – lanciato lo scorso primo dicembre – a risaltare con i suo caratteri rosso sangue. L’oscura sovrana dei demoni “sta arrivando”, e in assenza di ulteriori informazioni la sua destinazione più probabile potrebbe essere proprio il palco dei The Game Awards 2022.

La kermesse, in cui vedremo diverse World Premiere e assisteremo alla premiazione dei migliori videogiochi dell’anno, è attesa nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, e sarà presentata come di consueto dal giornalista canadese Geoff Keighley. Sarà dunque una nottata piena di sorprese, novità e colpi di scena, imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo in pixel e poligoni.

Voi cosa ne dite, Blizzard sarà pronta a svelare un nuovo trailer e – magari! – la data di uscita ufficiale di Diablo 4 su PC e console? Non ci resta che attendere pazientemente ancora qualche giorno per scoprire tutta la verità sul ritorno del franchise più indiavolato del videoludo.