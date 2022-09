Diablo 4 come GTA 6: un leak mostra oltre 40 minuti di gameplay

Dopo i giganteschi leak che hanno colpito Grand Theft Auto 6 di Rockstar Games, ora è un altro attesissimo videogame ad essere vittima dello stesso problema.

Si tratta di Diablo 4, nuovo capitolo della celebre saga di casa Blizzard Entertainment, di cui sono stati diffusi oltre 40 minuti di gameplay inedito in rete. Per recuperarlo, a patto che non temiate possibili spoiler, potete seguire questo link, che rimanda al thread dedicato sulle pagine del forum Reddit.

I filmati sono tratti presumibilmente da una fase di Beta test condotta internamente software house americana, e si sono rapidamente diffusi in rete. In questo modo, gli appassionati hanno nuovamente trovato conferma del ritorno di Lilith in Diablo 4, fisiologicamente di nuovo nell’occhio del ciclone mediatico.

Nel frattempo, la data di uscita del promettentissimo actionRPG resta ancora ignota, con Activision Blizzard a non essersi ancora sbottonata sulle tempistiche previste per la release. Varie voci di corridoio suggeriscono che ci sarà spazio per Diablo 4 sul palco dei The Game Awards 2022, previsti per dicembre: possibile che sarà l’occasione giusta per scoprire il giorno di lancio ufficiale della produzione?

In attesa di maggiori dettagli, non resta che godersi i video leak appena trafugati, sognando di poter presto far vibrare spadoni e arti magiche contro stuoli di demoni e mostruosità assortite.