WWE 2K22 esce oggi: trailer di lancio per il nuovo videogioco di wrestling

WWE 2K22 ha finalmente fatto il suo grande debutto sugli scaffali, andando a raggiungere i negozi fisici e digitali di tutto il mondo nella giornata di oggi, 11 marzo 2022.

Un evento da festeggiare per tutti i gamer appassionati di wrestling là fuori, e che è accompagnato dal tradizionale trailer di lancio della produzione, rilasciato nelle ultime ore dal publisher 2K Games e dagli sviluppatori di Visual Concepts. Trailer per altro davvero fuori di testa, e che non tradisce lo spirito dell’intero franchise.

FIRST GAME!!!!! 👊💥 #WWE2K22 is out now! Grab your copy TODAY and experience:

☑️ Redesigned Gameplay Engine!

☑️ New Controls!

☑️ Stunning Graphics!

☑️ MyGM!

☑️ MyFACTION and more! #ItHitsDifferent pic.twitter.com/SHrOyrRIC1 — #WWE2K22 (@WWEgames) March 11, 2022

Il filmato di WWE 2K22 alterna sequenze di gioco ad altre in cui i più popolari atleti del WWE Universe corrono furiosamente verso una destinazione molto particolare, di cui non vi sveleremo nulla per non rovinarvi la sorpresa. Immancabili, durante la corsa, le gag che vedono protagonisti Undertaker, Bianca Belair, Roman Reigns, Rey Mysterio e tanti altri. Il tweet che accompagna il trailer ci ricorda anche che il titolo, arrivato dopo un anno di pausa, propone un motore grafico ridisegnato, modifiche al sistema di controllo, la modalità MyGM e altre novità legate ai contenuti.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che WWE 2K22 è disponibile da oggi su PC (tramite Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S in diverse edizioni, alcune delle quali includono anche i lottatori DLC.