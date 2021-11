Xbox annuncia un evento per festeggiare i 20 anni del brand

Lunedì 15 novembre si svolgerà l'Xbox Anniversary Celebration, un evento per festeggiare – a partire dalle 19:00 – il ventesimo anniversario del brand gaming di Microsoft.

Per seguire la diretta è sufficiente collegarsi ai canali social di Xbox, come YouTube e Twitch, non sappiamo quanto durerà e cosa verrà mostrato durante l'evento. Microsoft non ha annunciato nulla a riguardo, ma non aspettiamoci grosse presentazioni da parte del colosso di Redmond, si tratta pur sempre di una serata celebrativa, organizzata per ripercorrere e condividere il percorso fatto da Xbox negli ultimi 2 decenni.

Sappiamo che durante l'Anniversary Celebration saranno lanciati sconti e promozioni su prodotti e servizi, ma non abbiamo ancora informazioni dettagliate a riguardo. Sarà presente all'evento anche Phil Spencer, il capo di Xbox salirà sul palco per dire la sua sul presente e sul futuro del noto brand videoludico.

Intanto Forza Horizon 5 – l'ultima pubblicazione esclusiva – sta raccogliendo consensi in tutto il mondo, la grafica spacca mascella e il dinamico e divertente gameplay hanno attirato già oltre 1 milione di giocatori su PC e Xbox.