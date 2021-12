Continuano i festeggiamenti in casa Xbox per il 20° compleanno della console casa di Halo, Forza, Gears of War e altri grandi giochi che hanno lasciato il segno nell'industria videoludica. Dopo gadget, musei virtuali, quiz a tempo in compagnia dei protagonisti di Red Notice, è arrivato il momento di fare un tuffo nel passato per scoprire tutto sulla piattaforma di gioco di Microsoft.

Su YouTube sono disponibili gratuitamente i sei episodi della docuserie Power On, un viaggio per scoprire tutti retroscena sulla nascita della rivale di PlayStation e rivivere iconici momenti come la presentazione ufficiale al Consumer Electronics Show di Las Vegas del 6 gennaio 2001, con Bill Gates e Dwayne ‘The Rock' Johnson.

Dalle prime idee di Seamus Blackley, Kevin Bachus, Ted Hase e Otto Berkes, alle bocciature di Bill Gates e Steve Ballmer. Dall'acquisizione di Bungie (e della sua esclusiva Halo: Combat Evolved) al temuto anello rosso della morte. Dagli ostacoli superati ai problemi che hanno rischiato di far crollare il marchio. Dalla rinascita firmata Phil Spencer alla presentazione, a gran sorpresa durante i TGA 2019, di Xbox Series X.

In Power On c'è tutta la storia di Xbox, articolata nei seguenti sei capitoli:

Capitolo 1 – I rinnegati: “Una piccola squadra di arrivisti intende convincere Microsoft che è ora di entrare nel business delle console”.

Capitolo 2 – Il massacro di San Valentino: “La battaglia per il dominio del soggiorno è in corso ma non è priva di costi né di rischi notevoli”.

Capitolo 3 – E non si è acceso: “I dubbi nel pubblico crescono quando alcuni problemi minacciano il lancio di Xbox nel 2001”.

Capitolo 4 – Bene… e ora?: “Una console funziona solo se ha giochi validi… E Xbox ha bisogno di un gioco innovativo per sopravvivere. Entra in Halo”.

Capitolo 5 – Il rosso anello della morte: “La richiesta di Xbox 360 è al massimo, ma un problema critico minaccia il suo successo”.