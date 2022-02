Xbox Game Pass: cala il prezzo dell'abbonamento, ma non in Italia

Ormai punto focale della strategia gaming di Microsoft, Xbox Game Pass è un servizio largamente apprezzato dalla community di videogiocatori. Il motivo è da ricercarsi in un ricco catalogo di titoli costantemente aggiornato, assieme ad un prezzo fisso decisamente competitivo.

Prezzo che ora si fa ancora più allettante in alcuni Paesi del Medio Oriente, considerando il recente annuncio del colosso di Redmond, che va a fissare un taglio dei costi per il Pass in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti:

Rivalutiamo il prezzo di Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold in base alle condizioni dei mercati locali per offrire il miglior prezzo possibile in ogni Paese. Questi aggiustamenti di prezzo si rendono necessari per mantenere il servizio competitivo sul mercato in base alle condizioni economiche delle singole zone.

Il taglio di prezzo non riguarda purtroppo l’Italia, e l’Europa più in generale. Nei Paesi interessati, come si legge sulle pagine del portale PCMag, si è reso necessario per adattare i costi all’inflazione.

Di conseguenza ,negli Emirati Arabi Uniti l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per console passa da 14,99 dollari al mese a 9,99 dollari al mese, mentre PC Game Pass passa a 6,99 dollari dagli attuali 9.99 dollari. In Arabia Saudita, invece, quello per Xbox passa da 54,99 SAR al mese a 39,99 SAR al mese, mentre l’abbonamento PC Game Pass scende a 29,99 SAR al mese invece di 38,99 SAR mensili.