Xbox Game Pass che effetto ha sulle vendite dei giochi?

Xbox Game Pass è un servizio da sogno per ogni videogiocatore. Al costo di un abbonamento mensile di 9.99 euro, infatti, permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S.

Tra i titoli inclusi ce n'è davvero per tutti i gusti: dai tripla-A alle piccole produzioni indipendenti, per non parlare di tutte le esclusive Xbox inserite al D1, di alcuni giochi di terze parti presenti già al giorno di lancio e funzionalità come EA Play e Xbox Cloud Gaming per gli abbonati Ultimate.

Che effetto ha però Xbox Game Pass sulle vendite dei prodotti che vengono inseriti? Una risposta prova a darcela Mat Piscatella, noto analista di mercato di NPD Group.

Potential downside is if a game is poorly received on the service. That sentiment also appears to be amplified, which can weigh sales down. Overall though, these services appear to be a net positive, and can be a valuable part of a successful go to market strategy.

