Xbox Game Pass: confermati i nuovi giochi gratis di dicembre 2021

In seguito alle indiscrezioni della giornata di ieri, Microsoft ha presentato ufficialmente la seconda ondata di giochi gratuiti in arrivo su Xbox Game Pass per il mese di dicembre.

È confermato l'arrivo di un titolo molto amato del calibro di Mortal Kombat 11, che sarà accompagnato dall'interessante novità The Gunk, ultima esclusiva Xbox del 2021, oltre che da Among Us, Broken Age, Lake e Firewatch. Tra i giochi che verranno rimossi spiccano tre episodi della serie Yakuza.

Xbox Game Pass: i nuovi giochi gratis di dicembre 2021

Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la lista completa con relativa data di ingresso nel catalogo:

Among Us (Cloud) – 15 dicembre

(Cloud) – 15 dicembre Ben 10: Power Trip (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre Broken Age (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre Firewatch (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre The Gunk (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre (Day One)

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre (Day One) Lake (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre Mortal Kombat 11 (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre Race With Ryan (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 16 dicembre Transformers: Battleground (Cloud, Console e PC) – 16 dicembre

I seguenti giochi ricevono l'aggiornamento per i controlli touch se giocati in mobilità grazie a Xbox Cloud Gaming:

Astria Ascending

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Dicey Dungeons

Fae Tactics

I Am Fish

One Step From Eden

Ring of Pain

Sable

The Gunk – Prossimamente

Infine, questi sono i titoli che lasceranno il servizio a partire dal 31 dicembre:

Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud e Console)

The Little Acre (Cloud e Console)

Yakuza 0 (Cloud, Console e PC)

Yakuza Kiwami (Cloud , Console e PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console e PC)

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di accedere a un vasto catalogo di giochi per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S. Il livello più alto, Xbox Game Pass Ultimate, include anche i titoli EA Play, Xbox Cloud Gaming e PC Game Pass.