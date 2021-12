Xbox Game Pass: Mortal Kombat 11 tra i nuovi giochi di dicembre?

Microsoft svelerà a giorni la seconda ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre. Un'indiscrezione però potrebbe anticipare la sorpresa.

Un video pubblicato dal canale YouTube “XboxOn” svela in anticipo quelli che saranno i prossimi titoli in arrivo nel servizio di casa Redmond. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la fonte pare affidabile.

In sintesi, i giochi che dovrebbero a breve arrivare su Xbox Game Pass sono i seguenti:

Mortal Kombat 11

The Gunk (già confermato)

Lake

Firewatch

Broken Age

Ben 10: Power Trip

Race with Ryan

Transformers: Battlegrounds

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Ci sarebbe quindi il debutto di un gioco molto amato come Mortal Kombat 11, oltre a due simulatori di vita, chiamiamoli così, come Lake e Firewatch. Interessante anche l'introduzione di Broken Age, mentre di The Gunk si sapeva già da tempo, dato che sarà inserito su Xbox Game Pass al Day One.

In attesa delle conferme ufficiali da parte di Microsoft che dovrebbero arrivare a breve, ricordiamo che c'è anche una forte indiscrezione su Mass Effect Legendary Edition.

Gli indizi a suo favore sono tanti e si sono susseguiti nelle ultime settimane senza trovare, per adesso, un annuncio da parte di Electronic Arts e Microsoft. La seconda metà di dicembre potrebbe essere la volta buona, per permettere a Xbox Game Pass di chiudere in bellezza un anno a dir poco positivo.

Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 e Halo Infinite sono solo gli ultimi titoli di punta inseriti nel catalogo negli ultimi mesi, per un 2021 che è stato comunque zeppo di giochi interessanti. Staremo a vedere come finirà. L'annuncio dei nuovi giochi dovrebbe arrivare il 16 dicembre.