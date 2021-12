Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di dicembre 2021

Microsoft ha svelato la prima ondata di giochi gratis riservati agli abbonati Xbox Game Pass per il mese di dicembre.

La voce grossa è rappresentata ovviamente dalla campagna di Halo Infinite, come ampiamente anticipato, accompagnata da altri titoli di rilievo del calibro di Among Us, Stardew Valley, Final Fantasy XIII-2 e Aliens: Fireteam Elite.

Xbox Game Pass: i primi giochi gratis di dicembre

Ecco quindi la lista completa dei giochi che saranno disponibili su Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre 2021:

Before We Leave (Cloud, Console e PC) – Disponibile

(Cloud, Console e PC) – Disponibile Generation Zero (Cloud, Console e PC) – Disponibile

(Cloud, Console e PC) – Disponibile Mind Scanners (Cloud, Console e PC) – Disponibile

(Cloud, Console e PC) – Disponibile theHunter: Call of The Wild (PC) – Disponibile

(PC) – Disponibile ANVIL (Console e PC) – 2 dicembre (day one)

(Console e PC) – 2 dicembre (day one) Archvale (Cloud, Console e PC) – 2 dicembre (day one)

(Cloud, Console e PC) – 2 dicembre (day one) Final Fantasy XIII-2 (Console e PC) – 2 dicembre

(Console e PC) – 2 dicembre Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console e PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 2 dicembre Rubber Bandits (Cloud, Console e PC) – 2 dicembre (day one)

(Cloud, Console e PC) – 2 dicembre (day one) Stardew Valley (Cloud, Console e PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 2 dicembre Warhammer 40.000: Battlesector (Cloud, Console e PC) – 2 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 2 dicembre Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console e PC) – 7 dicembre (day one)

(Cloud, Console e PC) – 7 dicembre (day one) Halo Infinite (Cloud, Console e PC) – 8 dicembre (day one)

(Cloud, Console e PC) – 8 dicembre (day one) One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console e PC) – 9 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 9 dicembre Aliens Fireteam Elite (Cloud, Console e PC) – 14 dicembre

(Cloud, Console e PC) – 14 dicembre Among Us (Console) – 14 dicembre

I seguenti giochi lasceranno invece il catalogo a partire dal 15 dicembre:

Beholder (Cloud e Console)

(Cloud e Console) The Dark Pictures: Man of Medan (Console e PC)

(Console e PC) Guacamelee! 2 (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Wilmot’s Warehouse (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Unto The End (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Console e PC)

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che, al costo di un prezzo mensile, permette di accedere a un vasto catalogo di titoli per Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S. La versione Premium del servizio, denominata Ultimate, include anche l'accesso a EA Play e a Xbox Cloud Gaming.