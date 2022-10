Xbox Game Pass di ottobre 2022: Persona 5 Royal tra i nuovi giochi gratuiti

Con A Plague Tale Requiem e Scorn già disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass dai primi di ottobre, Microsoft va ad annunciare ufficialmente i nuovi titoli che andranno ad unirsi al servizio di gaming on demand nel corso della seconda metà del mese.

Gli appassionati di horror game apprezzeranno sicuramente l’ingresso in catalogo di Amnesia Collection e Amnesia Rebirth, che arricchiranno molto presto l’offerta ludica di Xbox Game Pass assieme a Soma di Frictional Games. Tra le altre novità troviamo anche Persona 5 Royal, uno dei jRPG meglio riusciti degli ultimi anni e largamente atteso dai fan della compagnia verdecrociata.

