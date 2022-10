Xbox Game Pass: annunciati i giochi della prima metà di ottobre, c'è anche A Plague Tale Requiem

Mentre i fedelissimi PlayStation possono godersi a partire da oggi i titoli del mese in corso, Microsoft va a rispondere alla concorrenza andando ad annunciare l’elenco dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di ottobre.

Da Scorn, passando per A Plague Tale Requiem e Chivalry 2: anche per questo mese ci sarà l’imbarazzo della scelta per gli abbonati al servizio di gaming on demand del colosso di Redmond, come svelato sul sito ufficiale del produttore.

In particolare, a brillare nella variegata offerta per Xbox Series X/S, Xbox One, PC e in streaming tramite cloud gaming sono Scorn, il nuovo horror ispirato alle opere di H.R. Giger, e A Plague Tale Requiem, sequel della drammatica avventura di Amicia e Hugo nella Francia del 1300, ma l’elenco prosegue con diversi altri titoli tra cui anche The Walking Dead di Telltale Games.

Chivalry 2 (Cloud, Console, e PC) – disponibile ora

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 ottobre

The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6 ottobre

The Walking Dead: Season Two (PC) – 6 ottobre

Costume Quest (Cloud e Console) – 11 ottobre

Eville (Console e PC) – 11 ottobre

Dyson Sphere Program (PC) – 13 ottobre

Scorn (Cloud, PC, e Xbox Series X/S) – 14 ottobre

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC, e Xbox Series X/S) – 18 ottobre

Nella seconda metà di ottobre è già confermato Persona 5 Royal, insieme a Norco, Signalis e Gunfire Reborn, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti da parte di Microsoft per scoprire tutti gli altri giochi che approderanno nel catalogo di Xbox Game Pass nel corso del mese di ottobre 2022.

Come precedentemente annunciato, sono invece destinati a lasciare il catalogo di Xbox Game Pass i seguenti titoli: Bloodroots, Echo Generation, Into The Pit, Ring of Pain, Sable e The Good Life.

E voi, cosa ne pensate dei nuovi videogame del Pass selezionati dalla “grande M”? Ditecelo più sotto nella sezione commenti!