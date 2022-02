Xbox Game Pass: due nuovi giochi gratis per festeggiare San Valentino

Con Xbox Game Pass, Microsoft ha di fatto rivoluzionato la sua politica in ambito gaming. Similmente a Netflix, ora il colosso di Redmond offre infatti a tutti gli abbonati al suo servizio un ricchissimo catalogo di videogame da testare con mano; per altro in continuo aggiornamento.

Aggiornamento che torna puntuale anche nella giornata di oggi, 14 febbraio 2020, giusto in tempo per San Valentino, festeggiato con due nuovi titoli da scaricare gratuitamente – al netto del costo dell’abbonamento. Non aspettatevi comunque esperienze tutte romanticismo e dolcezza, perché si tratta invece di una adrenalinica iniezione di dinosauri, demoni e mostruosità assortite.

I giocatori su Xbox Series X/S, Xbox One e PC possono quindi divertirsi con Infernax e con Ark: Ultimate Survivor Edition, disponibili per l’appunto su Xbox, personal computer e via Cloud.

Infernax, in particolare, debutta ufficialmente sul mercato proprio il 14 febbraio, finendo direttamente nel Xbox Game Pass. Il videogame sviluppato da Berzerk Studio si presenta come un action GDR in due dimensioni che narra la storia di un cavaliere impegnato nella lotta per la salvezza della sua patria, afflitta da una magia sacrilega. Per annientare la corruzione, dovrà affrontare impegnativi dungeon-castelli e mostri assetati di sangue con una progressione scandita dall’acquisizione di nuovi oggetti, dall’incremento del proprio livello e dallo sblocco di abilità potentissime.

La Ultimate Survivor Edition di Ark comprende invece il notissimo gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi lanciati nel corso degli anni, tra cui i pacchetti di espansione Scorched Earth, Aberration, Extinction e Genesis Part 1 e 2.