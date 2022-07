Xbox Game Pass: i nuovi giochi di luglio sono tantissimi, ritorna Yakuza!

Xbox Game Pass è senza ombra di dubbio il fiore all’occhiello dell’offerta videoludica di casa Microsoft. Si tratta infatti di un catalogo sconfinato di titoli da giocare su piattaforme Xbox, PC e in parte smartphone, a fronte del pagamento di una quota di abbonamento.

Una soluzione alla portata di tutti, e che ogni mese va ad aggiornarsi con nuove produzioni in catalogo. Lo stesso accade in questi primi giorni di luglio 2022, con la compagnia di Redmond che è andata ad annunciare proprio quali videogame saranno accolti da Xbox Game Pass per il mese in corso.

La selezione di Microsoft, vi avvisiamo, è piuttosto ricca, e prevede pure il ritorno della serie Yakuza, con alcuni degli episodi che erano stati rimossi nei giorni scorsi. Indubbiamente una buona notizia per tutti i fan della saga di SEGA, e per coloro che vorrebbero avvicinarvisi proprio sfruttando l’abbonamento al Pass “verdecrociato”.

Di seguito l’elenco completo dei nuovi giochi Xbox Game Pass di luglio 2022 per Xbox Series X/S, PC, Xbox One e mobile via Cloud:

Last Call BBS (PC) – 5 luglio

Yakuza 0 (Cloud, Console, PC) – 5 luglio

Yakuza Kiwami (Cloud, Console, PC) – 5 luglio

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console, PC) – 5 luglio

DJMax Respect V (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Matchpoint Tennis Championships (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Road 96 (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Escape Academy (Console, PC) – 7 luglio

My Friend Peppa Pig (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Overwhelm (PC) – 7 luglio

PAW Patrol The Movie Adventure City Calls (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

PowerWash Simulator (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

I seguenti giochi abbandoneranno invece il catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass: Atomicrops (Cloud, Console, PC) Carrion (Cloud, Console, PC) Children of Morta (Cloud, Console, PC) Cris Tales (Cloud, Console, PC) e Lethal League Blaze (Cloud, Console, PC).