Xbox Game Pass Ultimate a solo 1 euro anche a marzo: torna l'imperdibile offerta Microsoft

Si chiama Xbox Game Pass Ultimate, e fa rima con centinaia di videogiochi sempre aggiornati da poter provare su tutte le console della scuderia Microsoft, vale a dire Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Naturalmente pagando il prezzo di un abbonamento, che apre le porte ad una delle librerie poligonali più seducenti del settore.

La stessa che ora può essere nostra pagando una cifra davvero esigua, grazie al ritorno di una delle offerte più amate da tutti i fan della compagnia di Redmond. Sì perché, anche per il mese di marzo è possibile abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate pagando solamente un euro per il primo mese di sottoscrizione.

Per avviare l’abbonamento a 1 euro, non dovete fare altro che acquistarlo sullo store ufficiale di Microsoft a questo indirizzo; al termine del periodo promozionale di un mese, l’abbonamento andrà a rinnovarsi in automatico a meno che non andiamo a disattivare questa opzione dalle impostazioni del nostro account personale. A riguardo, Microsoft è piuttosto chiara:

Dopo il periodo promozionale, l’importo dell’abbonamento continuerà a essere addebitato al prezzo standard e alle condizioni specificate, a meno che non venga annullato nell’account Microsoft. Riceverai una notifica prima di qualsiasi variazione di prezzo.

Vi ricordiamo che Xbox Game Pass Ultimate include sia l’abbonamento al Game Pass che a Xbox LIVE Gold e EA Play, con cui accedere a sconti esclusivi e a tutti i videogiochi targati Electronic Arts, e naturalmente all’online in multiplayer e ai quattro giochi gratis mensili con il Gold.

