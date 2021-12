Xbox Game Pass, i titoli aggiunti nell'ultimo anno valgono diverse migliaia di dollari

Il 2021 sta ormai volgendo al termine: è tempo di resoconti e calcoli e anche Xbox Game Pass non fa eccezione. Ma sapevate di avere fra le mani una piccola fortuna? Probabilmente no. A tirare le somme ci ha pensato il portale The Loadout che, attraverso un calcolo, ha determinato che il valore complessivo dei giochi aggiunti al pass firmato Microsoft nell'ultimo anno ammonta a qualche migliaio di dollari. Precisamente di parla di ben 6.317,35 dollari, approssimativamente 5.573 euro.

La redazione, nella sua stima, ha tenuto traccia di ogni titolo aggiunto al catalogo nel corso dei mesi, utilizzando come riferimento il prezzo dei singoli giochi indicato sul Microsoft Store. Il mese più “redditizio” è stato marzo, che ha accolto giochi per un valore complessivo di circa 850 euro mentre, al contrario, il mese di aprile si guadagna il titolo di più modesto con “soltanto” 290 euro. La media mensile si aggira comunque intorno ai 300 euro.

The value of the titles added to Xbox Game Pass in 2021 reportedly exceeded $6,300https://t.co/mp28Dtg114 pic.twitter.com/T4FiPDBsjO — VGC (@VGC_News) December 21, 2021

Per tutti gli abbonati si è dunque trattato di un anno decisamente ricco, che ha visto l'aggiunta di tante grandi esclusive (Forza Horizon 5 e Halo Infinite, per citarne qualcuna) ma non solo. Nel catalogo hanno preso spazio anche diversi titoli tripla A, nonché numerosi indie e giochi in retrocompatibilità.

D'altronde come afferma Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft, da ormai qualche tempo, il servizio offerto da Xbox Game Pass è più che sostenibile e – anzi – il numero degli abbonati (pari a 18 milioni nell'ultimo trimestre del 2020) è in costante crescita. Nel 2022 l'azienda, come ha rivelato agli ultimi The Game Awards, ha intenzione di aggiungere alla sua libreria digitale tanti nuovi titoli direttamente al day-one. Nel frattempo continuano le celebrazioni per i 20 anni di Xbox con il toccante video “20 Years of Play”.