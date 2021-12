Non è da escludere l'arrivo di altri contenuti nei prossimi giorni, ma i festeggiamenti per il ventesimo anniversario del brand Xbox potrebbero concludersi qui, con il video carico di emozioni intitolato – non a caso – “20 Years of Play”. Condiviso su YouTube e sui social network, questo ripercorre la storia della console attraverso i ricordi di una famiglia.

Dopo il museo digitale, la docu-serie e il quiz in compagnia di Dwayne The Rock Johnson, è il turno di un altro tuffo nel passato. Il breve filmato prende il via con l'accensione della prima Xbox e qualche scorcio di Halo: Combat Evolved, capitolo d'esordio della saga con Master Chief.

Quando mi hai dato il controller per la prima volta, non sapevo che sarebbe diventato così importante nella mia vita.

Dopo il primo salto, vediamo la coppia passare nel 2005 a Xbox 360, con divertenti sessioni di gioco in compagnia degli amici. Nella sequenza successiva c'è invece il mondo di Minecraft, con il primo figlio a fare da spettatore. E poi ci sono Xbox One X, Xbox Series S (Series X non pervenuta) e, infine, Game Pass Ultimate.

Crescendo, la vita si fa sempre più frenetica, e sono contenta di riuscire ancora a trovare il tempo per giocare insieme, dopo vent'anni.

In un solo video c'è tutta la storia di Xbox, dall'ingombrante prima console al modello di ultima generazione e alla possibilità di giocare in cloud su smartphone.