Xbox Game Pass: Serious Sam 4 disponibile a sorpresa!

In quella che in casa Redmond sta diventando una vera e propria abitudine, Serious Sam 4 è stato inserito a sorpresa su Xbox Game Pass per PC e console Xbox Series X/S.

L'annuncio in verità è doppio: perché lo sparatutto di Croteam era al momento disponibile soltanto per Steam e Google Stadia e debutta adesso anche su Xbox Series X/S con tanto di lancio al D1 su Xbox Game Pass.

Per il momento non è presente una versione Xbox One, anche se lo sviluppatore ci starebbe lavorando, né per quanto riguarda PlayStation 4 e PlayStation 5, di cui si era parlato invece qualche giorno fa.

Sul Microsoft Store è possibile ovviamente acquistare il gioco senza passare dal servizio in abbonamento: inoltre è disponibile il Serious Sam 4 launch Bundle che include, oltre al quarto capitolo, anche la collection comprendente The First Encounter, The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE, per un'immersione totale della serie.

Serious Sam 4 è l'ultimo episodio della nota saga di sparatutto sopra le righe. Contando su un vasto arsenale di armi, l'obiettivo del giocatore è farsi strada attraverso livelli enormi e zeppi di nemici, facendo strage di qualunque cosa gli si pari davanti. Un'idea ce la fornisce anche la descrizione ufficiale del gioco:

“L'umanità è sotto assedio mentre l'intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta. L'ultima resistenza rimasta all'invasione è la Earth Defence Force, guidata da Sam “Serious” Stone e la sua squadra pesantemente armata di commando disadattati. Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serie Serious Sam, portando il caos a livelli senza precedenti. La classica formula di Serious Sam è stata rinnovata includendo un inarrestabile arsenale contro un numero inimmaginabile di nemici, richiedendo ai giocatori di sviarsi in cerchi e di lanciarsi indietro a situazioni impossibili.”

Il gioco può essere completato in solitaria oppure in compagnia con altri tre utenti, grazie alla presenza di una modalità cooperativa online. Sono presenti missioni primarie e secondarie, con difficoltà personalizzabili, per avere una sfida aggiuntiva.