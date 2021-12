Xbox Game Pass, arrivano due giochi gratis a sorpresa!

Siamo ormai abituati piuttosto bene con Xbox Game Pass: ogni mese, l'annuncio dei giochi inseriti nel catalogo del servizio è atteso quasi quanto il lancio di un nuovo titolo, per scoprire quali saranno i prodotti ad essere messi a disposizione degli abbonati senza alcun costo aggiuntivo.

Il mese di dicembre infatti vedrà l'arrivo, tra gli altri, di Halo Infinite al Day One, una delle esclusive di punta della stagione natalizia di Xbox, che va ad aggiungersi alle già presenti Forza Horizon 5 e Age of Empires 4 (su PC). Adesso, però, pare che Microsoft abbia una nuova abitudine: inserire dei giochi a sorpresa, come accaduto con Townscaper e Generation Zero.

L'arrivo di questi due titoli non era stato infatti anticipato in alcun modo e confermato solo nel momento in cui sono stati resi disponibili.

Si è trattato sicuramente di una piacevolissima sorpresa per gli abbonati a Xbox Game Pass, che si sono ritrovati quindi due giochi in più rispetto gli otto già annunciati.

Parliamo del resto di produzioni che hanno ricevuto un ottimo responso dalla critica: Townscaper è un city builder raffinato e ben fatto, un progetto sperimentale che ha raccolto anche il favore degli appassionati.

Generation Zero è invece uno sparatutto in prima persona focalizzato su elementi survival, lanciato per la prima volta nel 2019. È comparso, letteralmente da un momento all'altro, su Game Pass lo scorso 30 novembre, anticipando così l'arrivo dei giochi di dicembre.

Non è chiaro se si tratta di una nuova strategia voluta da Microsoft, che potrebbe portare dunque all'arrivo di altri prodotti a sorpresa oltre quelli effettivamente annunciati, o di una semplice casualità.

Di certo, è un ulteriore punto a favore di Xbox Game Pass, un servizio che ad oggi vanta un catalogo di centinaia di giochi tra Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S e che nel 2022 vedrà il debutto al Day One di titoli molto attesi del calibro di Redfall e Starfield. E si parla anche di Wolfenstein 3.