Xbox Game Pass: tantissimi i giochi in uscita nel 2023, ecco la lista completa

Che Xbox Game Pass sia il fiore all’occhiello dell’offerta videoludica di casa Microsoft, non è di certo un segreto.

Il servizio in abbonamento ha infatti fatto registrare numeri da capogiro negli ultimi anni, mettendo sul piatto una libraria solidissima di videogame da scaricare su console Xbox o su PC. Non solo, l’utenza ne apprezza la possibilità di giocare al day-one tutte le produzioni in pixel e poligoni di Xbox Game Studios, oltre che il catalogo in continuo aggiornamento.

Il 2023 ormai alle porte non vuole essere da meno: Xbox Game Pass guarda al futuro, e sono già tantissimi i giochi promessi dal colosso di Redmond per il prossimo anno.

Come si legge sulle pagine del portale GameRant, se guardiamo soltanto al primo trimestre del 2023, scopriamo che sono in arrivo cinque giochi Xbox Game Pass a gennaio – Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Monster Hunter Rise, Age of Empires 2 e Inkulinati -, un gioco a febbraio – Atomic Heart – e un gioco a marzo – Wo Long: Fallen Dynasty. Un inizio senza dubbio scoppiettante per la piattaforma, ma è solo il punto di partenza, considerando che nel giro dei prossimi 12 mesi ci sono già 44 titoli in dirittura d’arrivo. Di seguito la lista completa – solo alcuni presentano già una data di uscita:

Persona 3 Portable – 19 gennaio – Console, PC

Persona 4 Golden – 19 gennaio – Console, PC

Monster Hunter Rise – 20 gennaio – Console, PC

Age of Empires 2: Definitive Edition – 31 gennaio – Cloud, Console

Inkulinati – 31 gennaio – Console

Atomic Heart – 31 febbraio – Console

Wo Long: Fallen Dynasty – 3 marzo – Console, PC

Age of Empires 4

Age of Mythology: Retold

Amnesia: The Bunker

Ara: History Untold

Ark 2

Blazblue: Cross Tag Battle

Bounty Star

Bushiden

Cassette Beasts

Cocoon

Dungeons 4

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Ereban: Shadow Legacy

Flintlock: The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport

GoldenEye 007

Guilty Gear Strive

Hollow Knight: Silksong

Homestead Arcana

Hot Wheels Unleashed GOTY Edition

Humankind

Infinite Guitars

Lies of P

Lightyear Frontier

Mad Streets

Maquette

Marauders

Minecraft Legends

Party Animals

Pigeon Simulator

Planet of Lana

Railway Empire 2

Ravenlok

Redfall

Replaced

Roboquest

She Dreams Elsewhere

Solar Ash

Spirittea

Stalker 2

Starfield

The Big Con

The Last Case of Benedict Fox

The Texas Chain Saw Massacre

Thirsty Suitors

Turnip Boy Robs A Bank

Valheim

Warhammer 40k: Darktide

Way To The Woods

Insomma, gli abbonati Xbox Game Pass avranno da divertirsi parecchio per tutto il 2023!