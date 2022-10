I prezzi di Xbox Series X/S e Xbox Game Pass aumenteranno? Parla Phil Spencer

Dopo l’annuncio ufficiale dell’aumento di prezzo di PS5, dovuto all’inflazione, sono stati in molti a chiedersi se Xbox Series X/S avrebbero seguito la stessa sorte.

Ai tempi, Microsoft si fece trovare del tutto preparata, assicurando ai videogiocatori che le sue console non avrebbero subito un rincaro nei costi proposti al pubblico. Ebbene, ora è Phil Spencer, capo della divisione Xbox, a tornare sull’argomento con dichiarazioni leggermente diverse – e probabilmente meno ottimistiche – rispetto alle precedenti.

Nel corso di una recente intervista concessa al Wall Street Journal, Spencer ha infatti ammesso che i prezzi dei prodotti Microsoft potrebbero subire un rincaro nei prossimi mesi ed anni. La strategia nell’immediato non prevede comunque cambiamenti rispetto a quanto affermato in precedenza, ma i videogiocatori possono aspettarsi delle modifiche nel prossimo futuro:

Insomma, per ora non è necessario allarmarsi, ma pare evidente che le offerte incredibilmente vantaggiose di Xbox Game Pass potrebbero prima o poi essere ridimensionate. Più improbabile, invece, un aumento di prezzo per le console Xbox Series X/S, ma non è possibile averne la certezza assoluta.

Phil Spencer hints at future Xbox Game Pass or console price increases at WSJ Live

"I do think at some point we'll have to raise the prices on certain things, but going into this holiday we thought it was important to maintain the prices."

— Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022