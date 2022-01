Xbox Game Pass tocca quota 25 milioni di abbonati: in futuro accoglierà i titoli Activision Blizzard

In una giornata storica per Microsoft, che ha acquisito per 68,7 miliardi di dollari Activision Blizzard, è stato comunicato un nuovo record: Xbox Game Pass ha toccato quota 25 milioni di abbonati. Un aumento esponenziale, se consideriamo che lo scorso anno – nello stesso periodo – gli utenti erano 18 milioni.

Complice un catalogo di titoli in continua espansione e che ha visto diverse interessanti aggiunte nel corso del 2021. I venti titoli Bethesda (del calibro di Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout e Wolfenstein) ne sono un esempio. Microsoft ha poi tentato di accontentare anche i fan dello sport, aggiungendo giochi a tema come NBA 2K21, NHL 21, Madden NFL 21 e tanti altri. Non sono mancati. i day-one: degni di nota sono Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Microsoft acquisisce Activision Blizzard: l'impatto che avrà su Xbox Game Pass

Grazie alla freschissima (e miliardaria) acquisizione il 2022 si prospetta roseo per Microsoft, la quale ha fatto sapere di aver intenzione di lanciare i giochi Activision Blizzard sulla propria piattaforma in abbonamento. “Con i quasi 400 milioni di giocatori attivi mensilmente in 190 Paesi e franchise da tre miliardi di dollari, questa acquisizione renderà Game Pass una delle lineup più avvincenti e variegate dell'intero settore. Microsoft disporrà così di 30 studi di sviluppo per giochi interni, oltre a ulteriori capacità di pubblicazione e produzione per quanto riguarda il mondo eSport”.

Lo stesso Phil Spencer, responsabile della divisione Xbox, ha affermato che Microsoft cercherà di offrire quanti più giochi Activision Blizzard possibili all'interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, sia nuovi che prelevati dal catalogo già esistente della società, anche se è presto per sapere già con certezza di quali si tratteranno. Ma con brand come World of Warcraft, Call of Duty e Diablo – giusto per citarne alcuni, ma qui puoi leggere il punto dettagliato della situazione – sicuramente le opzioni non saranno affatto ridotte.

Recentemente, Microsoft ha lavorato per estendere la disponibilità del suo pass lanciando Xbox Game Streaming, una versione web di Xbox Cloud Gaming resa disponibile la scorsa estate per iOS e PC e a novembre per le console Xbox. Il nuovo servizio consente ai giochi più recenti, come Microsoft Flight Simulator, di essere trasmessi in streaming e riprodotti anche su console precedenti, sfruttando l'hardware di Xbox Series X.