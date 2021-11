Xbox rivela il design delle sneaker realizzate con Adidas

Microsoft ha rivelato il design delle sneaker che ha realizzato grazie ad una partnership con Adidas. Le scarpe sono a tema Xbox e saranno disponibili all'acquisto negli Stati Uniti e in Canada.

La collaborazione, annunciata lo scorso mese, è stata istituita con l'obiettivo di rendere memorabile il compimento dei 20 anni della console. Il design delle scarpe si ispira a quello della prima console di Microsoft, lanciata insieme ad Halo: Combat Evolved nel lontano 2001. Questo design si chiama Xbox 20th Forum Tech.

Il secondo modello, invece, si chiama Xbox 360 Forum Mid ed è stato rivelato oggi per la prima volta, al contrario del primo di cui era stato mostrato qualche dettaglio. Entrambe le tipologie di sneaker saranno disponibili all'acquisto a partire da questo giovedì tramite il sito web di Adidas.

Le scarpe sono state prodotte in versione limitata. Queste sono state le parole di James Monosmith, il responsabile marketing dei prodotti consumer per Microsoft:

Sul cinturino potrete notare il vassoio del disco della console 360, insieme al classico design del pulsante iconico dell'Xbox presente sul lato esterno della scarpa, e alle prese d'aria della console sul lato interno della stessa. Inoltre, il tallone presenta alcuni riferimenti al disco rigido rimovibile e agli slot della memoria della console. Ci sono una miriade di dettagli e riferimenti da scoprire, così come molti segreti che i fan devono scoprire.

La versione Forum Mid includerà quattro paia di lacci aggiuntivi in diverse colorazioni: rosso, giallo, verde e blu: ovvero gli stessi colori dei pulsanti del pad. Non è stata ancora fornita una cifra precisa per il prezzo delle sneaker e neppure se verranno mai rese disponibili in Europa. In attesa di qualche comunicazione, vi invitiamo a dare un occhio ai titoli in uscita per Series X|S nel mese di novembre 2021.