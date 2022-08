Xbox Series X e S: prezzo in aumento come PS5? Microsoft risponde ufficialmente

Da ieri, PS5 costa di più in diversi Paesi, tra cui l’Europa, segnando un evento epocale nella storia del gaming da salotto. A fronte della notizia, è naturale che gli appassionati si stiano chiedendo se la stessa sorte toccherà anche a Xbox Series X e S, le due ammiraglie di nuova generazione di casa Microsoft.

A rispondere all’annoso quesito è stato un portavoce del colosso di Redmond, che alla redazione di WindowsCentral ha inviato la seguente dichiarazione:

Xbox: "We are constantly evaluating our business to offer our fans great gaming options. Our Xbox Series S suggested retail price remains at $299 (£250, €300) the Xbox Series X is $499 (£450, €500)."https://t.co/QlGTDqrgfP

