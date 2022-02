Xenoblade Chronicles 3 annunciato ufficialmente: ecco quando uscirà

L’attesa è finita: Xenoblade Chronicles 3 è ufficiale e arriverà in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo settembre 2022. Dopo diverse speculazioni – che lo vedevano rimandato addirittura al 2023 – e leak, il più attendibile risale soltanto a pochi giorni fa, l’ultima fatica JRPG di Monolith Soft vedrà finalmente la luce dopo diversi anni di attesa.

Nintendo ha conservato il suo “piatto forte” per gli ultimi minuti di Nintendo Direct, mostrando un trailer intervallato da cutscene e momenti di breve gameplay, che sembrano confermare una struttura di gioco simile a quella già vista nei capitoli precedenti. Oltre ai paesaggi mozzafiato ambientati in un mondo open world, abbiamo l’occasione di vedere alcuni dei personaggi che ci accompagneranno in questa nuova, emozionante avventura.

Shinya Takahashi, che ha diretto la presentazione, ha spiegato che Xenoblade Chronicles 3 narrerà “il futuro condiviso dei mondi di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chonicles 2”. Purtroppo né Nintendo, né Monolith Soft hanno rilasciato ulteriori informazioni in merito: probabilmente saranno svelate man mano nei prossimi mesi, magari in occasioni importanti come l’E3 2022 a giugno.