Xenoblade Chronicles 3 sbarca su Nintendo Switch: tutta la magia del trailer di lancio

Il grande giorno è arrivato, Xenoblade Chronicles 3 è finalmente disponibile su Nintendo Switch in formato fisico e digitale, per la gioia di quanti attendevano al varco il nuovo e grande jRPG esclusivo per la console ibrida della casa di Super Mario.

Realizzato dai talentuosi ragazzi di Monolith Soft, il titolo mostra tutte le sue bellezze fantasy nel trailer di lancio dedicato, visibile direttamente in testata di articolo; oltre che ricordare la sua disponibilità dalla giornata di oggi, 29 luglio 2022.

Si tratta di un’avventura enorme e spettacolare, che offre un sistema di combattimento perfezionato ed un ampio focus sull’esplorazione. In particolare, il nuovo filmato di Xenoblade Chronicles 3, dalla durata di circa 2 minuti, riassume al meglio gameplay, scenari ed incipit narrativo con un ritmo ben sostenuto e musiche coinvolgenti in sottofondo.

Il terzo episodio principale di Xenoblade Chronicles mantiene alta la tradizione del franchise riprendendo il meglio offerto dai predecessori ed elevando ulteriormente l’asticella qualitativa, dimostrando ancora una volta il grande talento dello studio nipponico, che ha ancora grandi piani per il proseguo del brand: infatti, oltre ad aver confermato che il nuovo gioco riceverà un’espansione nel prossimo futuro, Monolith Soft ha confermato nel corso di un’intervista che la serie di Xenoblade Chronicles andrà avanti nei prossimi anni, intrattenendo i fan con tante altre storie.

E voi, avete già messo le mani sul terzo capitolo per Nintendo Switch?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.