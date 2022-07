Xenoblade Chronicles 3, tutte le novità dell'avventura Switch nell'ultimo trailer

In uscita alla fine del mese solo sugli schermi dei nostri Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 3 rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno da tutti i possessori della console ibrida della casa di Super Mario.

L’actionRPG realizzato dai ragazzi di Monolith Soft promette di proseguire la gloriosa tradizione dei predecessori, migliorandone ogni aspetto, sia prettamente tecnico che a livello di struttura e giocabilità. Una grande avventura di stampo nipponico che oggi torna protagonista di un lungo trailer, visibile direttamente in testata di articolo.

L’Overview Trailer di Xenoblade Chronicles 3 fa dunque da panoramica completa per il videogame, e in circa otto minuti presenta un focus approfondito sui personaggi, le ambientazioni e le meccaniche di gameplay. Nelle intenzioni di Nintendo, si tratta insomma di una sorta di riassunto di quanto fatto vedere nel corso del Direct di giugno dedicato, ora ad uso e consumo di chi non ha avuto la possibilità di seguirlo.

In ogni caso, augurandovi buona visione, vi ricordiamo che la terza incursione di Xenoblade Chronicles sarà disponibile solo su Nintendo Switch – compresi i modelli Lite e OLED – a partire dal prossimo 29 luglio.

Durante il Nintendo Direct di giugno sono stati confermati anche i piani per il supporto post lancio di Xenoblade Chronicles 3, con un Pass Espansione che prevede la pubblicazione di quattro diversi DLC.