Xenoblade Chronicles 3, svelati nuovi dettagli su trama e protagonisti

Uno dei titoli più attesi annunciati durante lo scorso Nintendo Direct è Xenoblade Chronicles 3, terzo capitolo dell’amata saga creata da Monolith Soft. A quasi una settimana dall’annuncio, l’azienda ha rilasciato – insieme a una carrellata di screenshot – nuove informazioni sulla trama e sui protagonisti di questa nuovissima avventura, in arrivo a settembre di quest’anno.

Riunendo i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, la trama condurrà i giocatori nel mondo di Aionios, abitato da due nazioni ostili: Keves e Agnus. La prima è una nazione dove si è sviluppata una tecnologia di tipo meccanico. Tutti i suoi eserciti, infatti, sono composti da unità in cui i veicoli bellici sono predominanti. Usano pattuglie di piccole armi mobili operate direttamente dai soldati. E poi c’è Agnus, che ha la sua forza nell’etere, una tecnologi magica. Le sue armate sono basate su unità specializzate nel combattimento con l’etere e si servono di piccole armi mobili e autonome, alimentati grazie a tale tecnologia.

Chi sono i protagonisti di Xenoblade Chronicles 3

Sei soldati provenienti da queste nazioni prenderanno parte a un viaggio epico dove la vita è il tema centrale. Questi sono i protagonisti della nuova avventura JRPG di Monolith Soft. Noah è un soldato Keves e un “tramandante”, incaricato di piangere i soldati che hanno perso la vita sul campo di battaglia. Al suo fianco c’è Lanz: un alleato di Noah che brandisce una grande spada, in grado di agire anche da scudo. Ad accompagnarli Yunie, amica d’infanzia di Noah e Lanz dalla forte personalità che non esita mai a dire ciò che pensa. È specializzata nel curare i suoi alleati in battaglia.

Per lo schieramento di Agnus ci sono invece Miyo, una tramandante proprio come Noah, Taion – un tattico che combatte al fianco di Miyo, sfruttando la sua intelligenza e la sua perspicacia – e Sena, un soldato alleato di Miyo e Taion. Nonostante la sua statura minuta, Sena nasconde un’immensa forza fisica.

I personaggi sono stati realizzati da Masatsugu Saito, già autore dei personaggi presenti in Xenoblade Chronicles 2. Alcuni dei bozzetti più importanti sono stati creati invece da Koichi Mugitani. Anche le musiche sono state realizzate da artisti che hanno contribuito alla serie in passato. La colonna sonora di Xenoblade Chronicles 3 è stata composta da Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu e Mariam Abounnasr. Colonne sonore uniche, che hanno lo scopo di conservare l’atmosfera unica di Xenoblade Chronicles aggiungendo, però, un tocco innovativo. Parliamo dell’integrazione come tema melodico di una traccia tutta a base di flauti: il flauto è uno degli elementi chiave del gioco e un omaggio era più che degno. Il trailer pubblicato, stando a quanto ha dichiarato Tetsuya Takahashi di Monolith Soft, nasconde molti elementi. Ma per saperne di più bisognerà attendere maggiori informazioni nei prossimi mesi.