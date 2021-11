Zelda, tre Link “dal passato” tornano in alcuni artwork inediti per celebrare il Game & Watch

Lo scorso 12 novembre Nintendo ha rilasciato il suo ultimo Game & Watch dedicato alla saga di The Legend of Zelda, il secondo dopo quello a tema Super Mario Bros. uscito nel 2020. Proprio per celebrare la nuova mini-console, che include tre classici del franchise, Nintendo ha deciso di rilasciare sul proprio profilo Twitter alcuni artwork inediti tutti dedicati a Link, il protagonista della serie.

Si tratta di illustrazioni molto semplici a sfondo bianco che vedono i tre Link protagonisti dei vecchi titoli impegnati in una serie di azioni, alcune dinamiche mentre altre decisamente ironiche. Ad esempio possiamo osservare il protagonista in tunica verde mentre apre un forziere del tesoro, oppure impegnato a parare un colpo con il suo scudo. In un'altra illustrazione alza la Triforza al cielo e in quella successiva alza bandiera bianca dopo aver essere stato colpito dalla Master Sword… nel lato B.

Questi tre Link “dal passato” provengono in realtà da tre classici della saga: The Legend of Zelda, il primissimo capitolo per NES rilasciato nel 1987, dal suo sequel Zelda II: The Adventure of Link e The Legend of Zelda: Link's Awakening. Tutti e tre i giochi, come è intuibile, sono contenuti all'interno del Game & Watch Zelda, tributo ai 35 anni di una delle saghe più amate di tutto il mondo videoludico. Sotto la scocca della mini-console, che ricalca il design dell'omonima versione dei primi anni '80, Nintendo ha piazzato un display molto più definito e batteria integrata, ricaricabile tramite porta Type-C.

Dopo essere stato un successo negli USA, con tanto di sold-out, il Game & Watch dedicato a The Legend of Zelda è ancora disponibile all'acquisto nelle principali catene di elettronica e su Amazon, dove al momento si trova in sconto di 10 euro rispetto al prezzo originale.