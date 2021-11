Acer, il monitor curvo Full HD al minimo storico: soltanto 299,90€

Cerchi un monitor per immergerti al 100% in ogni sessione di gaming intensivo? L'Acer Nitro XZ320Q Xbmiiphx, a dispetto del nome complicato, è uno dei migliori display curvi disponibili sul mercato nella sua fascia di prezzo. Forte di una risoluzione Full HD e di uno schermo LED FHD a 240 Hz, questo Acer Nitro è in vendita al minimo storico: soltanto 299,90 euro, venduto e spedito direttamente da Amazon.

Un'occhiata più approfondita rivela un prodotto di altissima qualità. Il monitor è dotato infatti di un display curvo Full HD (risoluzione 2560×1440), con un raggio di curvatura di 1500R che promette sessioni di gameplay soddisfacenti ed immersive, incentivate dal design ZeroFrame con cornici sottili che aumentano l'area di visualizzazione. Il display LED FHD con refresh rate fino a 240 Hz e tempi di risposta fino a 1 ms (VRB) garantiscono inoltre immagini chiare e a nitide, prive di ghosting o fastidiose bande di colore. Grazie alla tecnologia Adaptive-Sync (compatibile con NVIDIAG-SYNC e AMD FreeSync) potrai dire addio a screen tearing, rallentamenti e cali di frame e dare il benvenuto ad un'esperienza videoludica estremamente fluida e coinvolgente.

Il display widget (per selezionare facilmente tutte le impostazioni del monitor), il design quick-release per installare e regolare il monitor in semplicità e le tecnologie integrate Acer BlueLightShield e Flickerless per proteggere gli occhi dall'affaticamento completano il quadro di un monitor incredibile e davvero conveniente, perfetto per videogiocatori che vogliono il massimo della fluidità e della qualità senza spendere cifre esagerate. Acquista l'Acer Nitro XZ320Q Xbmiiphx su Amazon al minimo storico di 299,90 euro e ricevilo in 2-3 giorni lavorativi selezionando la consegna Amazon Prime.