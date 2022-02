Acer Nitro KG2: un buon monitor da gaming in offerta limitata su Amazon

Per tutti i gamer, Amazon propone un’offerta a tempo limitato da non perdere: il monitor da gaming Acer Nitro KG2 è in sconto a soli 179,90 euro invece di 229,90. Un risparmio di ben 50 euro rispetto al prezzo di listino. I monitor Acer Nitro KG2 promettono immersione totale nel gameplay con immagini fluide e coinvolgenti dai colori realistici. Tutto ciò è possibile grazie al display IPS Full HD da 23,8″ (risoluzione 1080 x 1920), refresh rate fino a 165 Hz in Overlocking e design ZeroFrame con bordi sottili. Insomma: perfetto per i videogiocatori che cercano un nuovo gioiellino tech da piazzare nella loro postazione.

Ma diamo un’occhiata nel dettaglio alle caratteristiche del monitor Acer Nitro KG2.

Sincronizzazione ai massimi livelli . La tecnologia AMD FreeSync Premium elimina le interruzioni e le interferenze durante il gameplay. Il risultato? Grafica fluida e reattiva grazie alla perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer.

. La tecnologia AMD FreeSync Premium elimina le interruzioni e le interferenze durante il gameplay. Il risultato? Grafica fluida e reattiva grazie alla perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer. Velocità senza compromessi . Gameplay veloce e privo di rallentamenti grazie al refresh rate di 165 Hz in Overclocking. Anche quando l’azione si fa frenetica, la risposta di 2 ms garantisce immagini perfettamente chiare e a fuoco.

. Gameplay veloce e privo di rallentamenti grazie al refresh rate di 165 Hz in Overclocking. Anche quando l’azione si fa frenetica, la risposta di 2 ms garantisce immagini perfettamente chiare e a fuoco. Supporto per HDR . Il supporto HDR migliora la qualità e il contrasto ed esalta il gameplay portandolo ad un livello superiore, con una maggiore precisione dei colori.

. Il supporto HDR migliora la qualità e il contrasto ed esalta il gameplay portandolo ad un livello superiore, con una maggiore precisione dei colori. Protezione della vista . Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento grazie alle tecnologie Acer BlueLightShield e Flickerless. Affronta lunghe sessioni di gioco senza il fastidio dei riflessi del monitor e senza affaticare troppo la vista grazie alle tecnologie Acer ComfyView e Low Dimming.

. Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento grazie alle tecnologie Acer BlueLightShield e Flickerless. Affronta lunghe sessioni di gioco senza il fastidio dei riflessi del monitor e senza affaticare troppo la vista grazie alle tecnologie Acer ComfyView e Low Dimming. Monitor ergonomico. È possibile inclinare il display per trovare l’equilibrio ideale e mantenere una postura corretta durante il gioco. Il design ZeroFrame offre un’ampia area di visualizzazione dello schermo.

In poche parole, l’Acer Nitro KG2 è un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che grazie allo sconto (a tempo limitato) in corso su Amazon (179,90 euro) diventa un’offerta da prendere assolutamente al volo se cercate un monitor da gaming di fascia media ma dalle ottime prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.