Samsung Odyssey G7: Monitor Gaming in FORTE SCONTO

L'ottimo Samsung Odyssey G7 si trova in offerta su Amazon a 599€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino, per un risparmio di ben 240 euro.

Il monitor top di gamma offre tutte le caratteristiche necessarie per un'esperienza di gioco pressoché perfetta, con un pannello VA da 27″ che combina un'ottima qualità di immagine e prestazioni da primo della classe. Alla risoluzione da ben 2560×1440 si affianca un refresh rate da 240Hz, per un'esperienza di gioco quanto più fluida possibile, ideale per i videogiocatori più esigenti e competitivi.

A favorire l'immersività del monitor Samsung, abbiamo una curvatura 1000R e le solita tecnologia FreeSync e G-Sync, che contribuiscono alle eccellenti prestazioni del pannello VA. Oltre al modello in questione, è disponibile anche la variante da 32 pollici, per chi preferisce monitor più grandi ma non intende rinunciare alle prestazioni in gioco.

Oggi è possibile portarsi a casa il Samsung Odyssey G7 acquistandolo in offerta su Amazon a 599€, un prezzo ottimo per uno dei monitor da gaming più interessanti in commercio. Non manca la spedizione Prime, che garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi, senza alcun costo aggiuntivo.