Migliori monitor per PS5: guida 2022 agli schermi da gaming

Da non molto è stata lanciata sul mercato la nuova Playstation 5 e chi è riuscito a portarsi a casa uno dei pochi pezzi disponibili vuole sfruttare le qualità grafiche al meglio. Scegliere il monitor PS5 giusto non è per niente semplice, anche perché sul mercato ne sono presenti davvero tanti. Per gli appassionati di videogiochi avere una postazione che sia degna di nota è molto importante, inoltre un monitor di qualità può influenzare enormemente la qualità del gioco, in particolar modo per quei giochi che hanno alti frame rate.

In questa guida cercheremo di rispondere alle domande più frequenti, stileremo una breve guida all'acquisto e parleremo di quelli che sono i migliori monitor da gaming presenti al momento sul mercato.

Prima di iniziare precisiamo che la scelta è altamente personale, questo vuol dire che nella scelta devono essere prese in considerazione quelle che sono le proprie esigenze che possono senza dubbio differire dalle opinioni altrui.

I migliori monitor 4K per PS5

Di seguito approfondiremo quelli che sono i migliori monitor 4K che possono essere utilizzati per PS5.

LG 27UL500 UltraHD 4K Con un costo di soli 299,99 euro si può acquistare questo schermo con risoluzione 4k dell'azienda LG. Grazie al pannello IPS si ha una visione ottimale da qualsiasi angolazione lo si guardi, e ci sono circa 1.07 miliardi di colori. Il monitor ha una grandezza di circa 27 pollici e lo schermo è Multitasking, Screen Split, Reader Mode. La qualità dell’immagine è davvero coinvolgente, grazie alle sue prestazioni fluide, e ai colori vivaci, è davvero considerato uno dei migliori monitor per il gamers. Il prezzo di questo LG 27UL500 UltraHD 4K su Amazon è di 299,99 euro

BenQ MOBIUZ EX2710 27" IPS HDRi Solitamente uno schermo aumenta la sua risoluzione all’aumentare delle dimensioni, è il caso di questo monitor da 27 pollici che ha una risoluzione molto elevata. Il rapporto qualità prezzo è l’elemento più apprezzato dagli utenti. Questo monitor è ricco di funzionalità e ha una frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz, mentre il tempo di risposta è di circa 2 ms. Al momento il suo prezzo è fissato a 289,9 euro, il che è davvero positivo siccome stiamo parlando di un monitor che ha una risoluzione in 4k. Il monitor è bello e ben costruito, ci sono delle cornici sottili sia sinistra che a destra, il suo design è stato considerato minimalista.

Per quanto riguarda la connettività, può essere considerato il punto debole perché il monitor è sprovvisto di entrata USB di tipo C, ma il vantaggio è che non bisogna collegare le cuffie perché il dispositivo a degli altoparlanti incorporati, inoltre anche l’alimentatore è integrato, quindi non vi è il fastidio di trovare un posto dove andare a riporre il Power Brick. Acquista il BenQ Mobiuz su Amazon a 289,9 euro

MSI Optix G241 Monitor PS5 Gaming 24" FHD Anche in questo caso stiamo parlando di un monitor molto economico, infatti il prezzo è fissato a soli 222,13 euro, questa è considerata un’opzione economica per il gaming e per tutti coloro che vogliono una risoluzione elevata e delle prestazioni molto alte ad un prezzo abbordabile. Il G241 ha un design davvero molto semplice ma lo stesso tempo moderno, è sicuramente un passo avanti rispetto ai monitor della vecchia generazione. Questo display non ha una retro illuminazione ma è comunque molto bello da vedere e fornisce una grafica sicuramente all’altezza della PlayStation 5. Uno dei pochi svantaggi di questo schermo e sicuramente la connettività, ma sul retro via comunque una porta HDMI e un jack per collegare le cuffie. MSI Optiz G241 disponibile su Amazon a 222,13 euro

Samsung CRG5 Monitor PS5 Gaming Curvo 24" Da non molto Samsung ha presentato uno dei suoi nuovi schemi il CRG5 che ha una frequenza di aggiornamento pari a 240 hz. Il pannello ha una dimensione di 27 pollici e inoltre la curvatura permette una visuale completa. La risoluzione è molto elevata, stiamo parlando infatti di un 4k. I colori sono molto vividi e oltre a giocare ai videogames di ultima generazione, è possibile anche godersi un bel film o una serie tv.

Per quanto riguarda la connettività invece possiamo dire che su questo monitor è davvero eccezionale, vi sono due porte per l’HDMI 2.0 e un jack da 3,5 mm per le cuffie. Invece non sono presenti porte USB di tipo C. Questo monitor Samsung è dotato della modalità eye saver che è ottima per tutte le categorie di giochi. Al momento si può dire che tre prodotti che abbiamo menzionato fino a dura questo può essere considerato il migliore è il suo prezzo è di soli 179,9 euro.

Per quanto riguarda i tempi di risposta invece, si aggirano intorno ai 4 ms, mentre la luminosità arrivano fino a 300 nit. Per concludere è importante sapere che il monitor in questione possiede una scheda grafica Nvidia, questo vuol dire che collegato alla PS5 può dare davvero grandi soddisfazioni per quanto riguarda la grafica. Trovi il Samsung CRG5 su Amazon a 179,9 euro

LG 27UN83A Monitor PS5 Gaming UltraHD 4K Questo schermo LG 27UN83A ha una grandezza di 27 pollici ed è Full HD e 4k, questo vuol dire che ha una risoluzione davvero eccellente ed è ottimo per chi ha appena acquistato una PS5 e vuole il massimo delle prestazioni mentre gioca. Al momento è il più costoso della lista e infatti il suo prezzo è fissato a 449,99 euro ma sul web si possono trovare numerose offerte.

Il supporto per USB di tipo C consente di ricaricare i device con una potenza di 60 W e di trasferire anche i dati in 4K, inoltre i dispositivi possono essere connessi con un singolo cavo e sono anche compatibili i dispositivi Apple. Grazie alla tecnologia True Color Pro vi è un'elevata calibrazione dell'hardware e si ottiene una massima prestazione sfruttando al meglio tutto lo spettro cromatico. Le immagini non sono mai state così nitide e chiare come con questo monitor LG, grazie alla tecnologia AMS Free Sync si potranno apprezzare le immagini in movimento e l'effetto tearing verrà senza dubbio rimosso.

Tutti gli utenti che l'hanno utilizzato ne hanno apprezzato le caratteristiche e le qualità, può essere sia appoggiato su una scrivania, ma anche appeso al muro, in entrambi i casi le sue potenzialità sono sfruttate al massimo. Acquista il monitor LG UN83A su Amazon a 449,99 euro

I migliori monitor per PS5 con schermo grande

Dopo aver parlato dei migliori monitor 4K per PS5 dobbiamo fare un piccolo passo in avanti. Molto spesso ciò che si cerca non è tanto la risoluzione ma la grandezza. Ognuno ha delle esigenze diverse ed è proprio per questo che abbiamo diviso la guida all'acquisto in sezioni, per poter permettere a tutti di trovare il dispositivo adatto.

Di seguito approfondiremo quelli che sono i migliori monitor con schermo grande che possono essere utilizzati per PS5. Come nel paragrafo precedente, anche qui sono presenti varie categorie di prezzo, il range è abbastanza ampio da poter identificarsi in uno di essi.

Senza alcun dubbio per avere uno schermo grande ci vuole anche abbastanza spazio in camera, ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i monitor scelti.

Dell S3221QS – Monitor PS5 Gaming 32" 4K UHD Questo schermo curvo di casa Dell costa solo 534,65 euro e ha uno schermo grande circa 32 pollici. La risoluzione è in 4K e supporta la riproduzione di contenuti HDR per un'esperienza di intrattenimento davvero coinvolgente. In questo dispositivo vi è una frequenza massima di aggiornamento 60 Hz, AMD FreeSync. Per quanto riguarda la connettività invece sono presenti due porte HDMI 2.0, una Display port da 1.1 e una USB 3.0 in downstream. Per chiunque acquista questo prodotto, l'azienda mette a disposizione una garanzia di 3 anni, per cui qualsiasi problema viene coperta. Nel complesso si tratta di un ottimo modello, le casse sono integrate e l'esperienza di gioco sarà davvero sorprendente. Questo è un ottimo monitor da collegare alla propria PS5 e fare lunghe sessioni di gioco. Dell S3221QS su Amazon a 534,65 euro

MSI Optix AG321CQR Monitor PS5 Gaming Curvo 31.5" Il monitor della casa produttrice MSI offre un'eccezionale immersione nei giochi grazie ad un raggio di curvatura di 1500R e al design frameless che riduce le linee della cornice tra più schermi. Supporta fino a 1,07 miliardi di colori (luminosità 250 nits / rapporto di contrasto 3000:1) e possiede le tecnologie anti-flicker, anti-riflesso e low blue light. Alta frequenza di aggiornamento grazie a AMD FreeSync Premium. Puntamento e tracking del movimento precisissimi (giochi di genere fps), tempo di risposta di 1ms elimina tearing e frame rate frammentato. Dotato di illuminazione del pannello posteriore con Mystic Light per un'illuminazione LED RGB personalizzabile; stand regolabile in 4 direzioni (inclinazione, rotazione, altezza, perno); montaggio VESA 75x75mm compatibile. Anche la connettività è molto buona e infatti vi sono due porte HDMI di tipo 2.0, l'uscita per le cuffie e il collegamento per il joystick. Il prezzo per questo monitor è di 313,13 euro, decisamente ottimo considerando tutte le sue funzionalità. MSI Optix disponibile su Amazon a 313,13 euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 Curvo 32" Il monitor Samsung G5 Odissey può essere un'ottima alternativa a chi sta cercando un buon monitor a poco prezzo e infatti il suo costo è di soli 339,00 euro. L'ampio schermo misura circa 32 pollici, ma questo modello è presente sul mercato anche nella versione 27 pollici. L’estetica di questo monitor è ripreso dalla linea G7, ma c’è un approccio che richiama in modo esplicito il mondo del gaming. Gli angoli sono molto spigolosi, vi è un piedistallo a V e c’è il simbolo di Odissey sul retro. Il numero e la tipologia di porte che sono presenti sul monitor molto spesso vengono sottovalutati, ma possono fare la differenza. Su questo modello sono presenti una porta HDMI 2.0, una Display Port 1.4 e vi è anche una porta USB di tipo 3.0. Come si può ben notare è assente la porta USB di tipo C e mancano anche gli speaker integrati. La luminosità massima è di circa 300 Nits e per questo ci sono neri molto contrastati rispetto ad un modello IPS. C’è da specificare che non si tratta di un QLED ma semplicemente di un VA come tutti gli altri. I colori sono brillanti ma non eccessivamente saturi, proprio per questo motivo si può tranquillamente utilizzare questo schermo per giocare alla PS5. Acquista Samsung Odyssey su Amazon a 339,00 euro

Predator CG437KP Monitor PS5 Gaming 43" I monitor per i videogames stanno diventando sempre più grandi, ormai ogni azienda cerca sempre di superare quelli che erano considerati gli standard. Quindi come si può ben capire tra i giocatori la richiesta di schermi più grandi è aumentata, questo l’ho capito bene Acer che ha lanciato sul mercato uno dei suoi ultimi monitor che presenta delle caratteristiche di alto livello. Con una risoluzione di 4K al momento è uno dei modelli Acer più venduti e apprezzati dagli utenti. Il monitor Predator ha un costo di 1522,78 euro, può sembrare abbastanza elevato ma c’è da considerare che stiamo parlando di un monitor di 42,5 pollici. Con questo monitor e un refresh rate di 144 Hz Overclock e un Visual Response Boost di 1 ms, le tue sessioni di gioco diventano fluide, ininterrotte e insuperabili, con quasi zero ghosting; il gameplay è veloce e senza interruzioni, inoltre puoi utilizzarlo al posto del TV, nel setup gaming da solo o in multi-display come monitor primario. Infine, il DisplayHDR 1000 stupisce per il contrasto, per il gameplay a latenza bassa e per una gamma colori DCI-P3 al 90%. Acquista il Predator CG437KP su Amazon a 1522,78 euro

LG 32UN650 Monitor PS5 Gaming 32" UltraHD 4K Il monitor LG 32UN650 è una vera e propria rivoluzione per i gamer che sono abituati a giocare con schermi molto grandi, questo infatti è di 32 pollici. Si tratta di un ottimo pannello ed è estremamente performante. Il suo costo attuale è di circa 499,99 euro, ma stiamo comunque parlando di uno schermo 4k e full-hd, inoltre è disponibile anche nella versione di 27 pollici. Il tempo di risposta si aggira intorno ai 5 ms e vi è un pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (1.07 Miliardi di Colori – DCI-P3 95%). I giocatori saranno sicuramente molto felici di sapere che questo dispositivo offre un supporto AMD FreeSync per un'esperienza fluida e davvero entusiasmante, per chi gioca a livello professionale è un dispositivo super consigliato. Per quanto riguarda la connettività invece, LG 32UN650 offre due porte HDMI 2.0, quindi di ultima generazione e una porta display port 1.4. Infine, il monitor può essere regolato in altezza, in rotazione e può anche essere messo in modalità pivot. Monitor LG 32UN650 disponibile su Amazon a 499,99 euro

I migliori monitor per PS5 economici

Capita spesso che non si ha abbastanza budget a disposizione per acquistare un monitor da gaming professionale. Ma non bisogna preoccuparsi perché il mercato è molto vasto e ad un buon prezzo si può comprare un monitor che ha comunque delle prestazioni molto elevate.

Questa tipologia di prodotto è adatta, anzi perfetta, per chi sta iniziando a giocare da poco e vuole comunque ambientarsi bene in questo settore.

Di seguito approfondiremo quelli che sono i migliori monitor economici che possono essere utilizzati per PS5, riporteremo anche i prezzi e i link sui quali potranno essere facilmente cercati.

HP – PC V22 Monitor PC 22" Full HD Questo schermo per può essere adatto anche per PS5 ha una grandezza di 22 pollici. La casa produttrice è Hp che è anche una delle più conosciute al mondo e infatti è molto affidabile nella produzione di questi prodotti tecnologici. Lo schermo ha una retroilluminazione antiriflesso, questo vuol dire che anche se si ha una luce accesa in camera non sarà un problema per le ombre che non saranno proiettate sullo schermo. Il tempo di risposta è di circa 5 ms, forse sono un po' pochi ma è comunque un grande passo avanti per uno schermo economico. Le connessioni principali sono VGA e HDMI. All'interno della confezione è possibile trovare un cavo HDMI, il cavo dell'alimentatore e il manuale di istruzione, anche se è molto semplice installarlo.

La regolazione dell'inclinazione è molto alta, quindi si può tranquillamente modificare ogni volta che si gioca. Il suo prezzo al momento è fissato a circa 159,04 euro per la versione da 22 pollici, ma questo schermo è disponibile anche in 24 e 27 pollici. Sicuramente la grafica non è una delle migliori, ma senza dubbio si tratta di un prodotto che al momento ha un rapporto qualità prezzo ottimo. Acquista HP PC V22 su Amazon a 159,04 euro

Samsung Monitor PC 24" Full HD IPS Il design di questo schermo è minimalista e di massima concentrazione, questo perché possiede dei bordi molto sottili che rendono l'esperienza di gioco davvero molto bella. La visione di questo schermo è perfetta da ogni angolazione, ovunque lo si guarda la visione non cambia. Grazie al pannello IPS, ogni centimetro dello schermo è davvero nitido e brillante. Nonostante lo schermo non sia molto grande perché stiamo comunque parlando di un 24 pollici, tutte le sfumature e le tonalità appaiono precise.

Per una massima fluidità Samsung sfrutta la tecnologia Radeon FreeSync di AMD che assicura una sincronizzazione massima e riduce tutti gli eventuali problemi che si possono avere con i giochi. Nella versione 2022 di 24 pollici il prezzo è fissato a 161,89 euro, ma è disponibile anche la versione da 27 pollici. La frequenza di aggiornamento è di 75 Hz, non è molto elevata ma supporta perfettamente tutti frame dei giochi della PS5, insomma è davvero uno schermo perfetto per chi vuole spendere poco. Acquista il monitor Samsung 24" su Amazon a 161,89 euro

LG 24ML600S Monitor PC 24" Full HD IPS Negli ultimi anni trovare un buono schermo di grandezza media è stato veramente difficile, ma LG 24ML600S Monitor 24 è la scelta ideale per chi sta cercando un monitor da gaming a bassissimo prezzo e infatti ad oggi il costo è di soli 159,99 euro. L'estetica di questo dispositivo da subito nell'occhio, nei videogame se ci si mette ad una distanza di circa 60-70 cm, si potrà sfruttare la grandezza al meglio. La base è completamente argentata e tende ad essere inclinata verso avanti. Le casse non devono essere montate a parte perché sono già integrate nel monitor, ne sono presenti due e ognuna ha una potenza di circa 5 watt ciascuna.

LG 24ML600S Monitor 24 possiede un pannello IPS questo vuol dire che la qualità delle immagini sarà molto fluida e nitida. Al momento possiamo dire che si tratta di uno dei 5 prodotti economici che più viene acquistato dagli utenti, poi se si ha un budget più elevato consigliamo di dare un'occhiata agli altri prodotti che sono stati recensiti in maniera molto accurata. Monitor LG 24 pollici su Amazon a 159,99 euro

Samsung CF39 Monitor PC Curvo 24" Full HD Ora parleremo di Samsung Monitor CF39, un prodotto che davvero vanta un'ottima qualità sotto ogni punto di vista. Al momento il suo costo è di soli 199,99 euro, il che è davvero alla portata di tutti. Come si può anche vedere dalle foto, il monitor è curvo, questo vuol dire che il giocatore sarà completamente avvolto nel gioco. L'aspetto è piuttosto sobrio e da un punto di vista estetico può considerarsi il classico monitor da gaming. La definizione è piuttosto buona e infatti stiamo parlando di un monitor Full Hd, il vero vantaggio e chi l'ha provato ha testimoniato che non stanca gli occhi. Complessivamente si tratta di un ottimo prodotto, la grafica è fluida e i giochi, anche quelli online, possono essere giocati tranquillamente. Acquista il Samsung CF39 su Amazon a 199,99 euro

HUAWEI Monitor PC 23.8" Full View Colori vividi e fedeli alla realtà Display FullView da 1080P, gamma di colori NTSC del 72% e rapporto di contrasto di 1000:1. Inoltre, questo display ha ricevuto la certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu dannosa e l'eliminazione degli sfarfallii, così potrai appagare la vista senza alcuna preoccupazione.

Grafica fluida, maggiore divertimento con una frequenza di aggiornamento di 75Hz e la tecnologia AMD FreeSync, la successione delle immagini ad alta velocità è notevolmente migliorata e consente di ottenere colori più realistici e dettagli vividi. Il fastidioso effetto di screen-tearing sarà solo un ricordo e potrai vivere un'esperienza coinvolgente.

Una visione senza limiti, è semplicissimo perdersi in uno spettacolo estremamente coinvolgente reso più nitido da una cornice di 5,7 mm e ampliato da un rapporto schermo-corpo del 90% e da un angolo di visione di 178°. Non importa dove si guarda, si sarà sempre immersi nel tuo gioco, film o compito sullo schermo

Quello che c'è da sapere è che installare HUAWEI Display 23.8 non potrebbe essere più semplice. È conforme agli standard di montaggio VESA, il che lo rende facile da appendere a una parete. Chiunque può sentirsi libero di inclinare a proprio piacimento l'angolo verticale, così si potrà sempre posizionare nella migliore posizione della stanza. Prezzo allettante, solo 120,59 euro. Acquista il Huawei da 23,8" su Amazon a 120,59 euro

Meglio monitor o TV per giocare con la PS5?

Con l'arrivo sul mercato della tanto attesa console di casa Playstation, è partita una vera e propria corsa da parte dei gamer per un upgrade della propria tv o del monitor. L'esperienza di gioco è nettamente migliorata e per questo che anche i dispositivi devono essere aggiornati.

Ma in molti si chiedono se sia meglio acquistare una tv o un monitor, adesso capiremo quali sono le principali differenze tra i due dispositivi.

I monitor da gaming sono pensati per garantire sempre delle prestazioni molto elevate, che si tratti di giochi online o offline. Spesso i migliori hanno una forma curva per poter consentire una visuale ancora più completa. È molto difficile stabile quale prodotto abbia le caratteristiche migliori, ma senza dubbio in un monitor troviamo un refresh date sviluppato su misura per i videogiochi.

Ma uno dei grandi vantaggi dei televisori da adattare al gioco, è la grande quantità di prodotti presenti sul mercato. Vi sono modelli piccoli, grandi, medi e hanno dei tempi di risposta anche più bassi, in questo modo il gamer può fare affidamento sulla fluidità.

Insomma la scelta è veramente ampia e la scelta finale chiaramente viene fatta sulla base delle proprie considerazioni, che siano economiche o meno, inoltre, anche il livello di esperienza gioca un ruolo importante, ad esempio i professionisti hanno sicuramente esigenze molto più elevate rispetto un gamer che ha iniziato a giocare da poco.

Le migliori TV per PS5

Sono molti i gamer che preferiscono acquistare un buon televisore per giocare alla nuova PS5. Fino ad ora abbiamo elencato tutte le tipologie di monitor che possono soddisfare le esigenze di tutti, di seguito invece ci occupiamo di quelle che sono le migliori tv per PS5.

Acquistare un televisore non sempre è una scelta semplice, ci sono molte caratteristiche da tenere in considerazione, ma uno dei vantaggi rispetto ai monitor tradizionali da gamer è la dimensione, infatti si possono trovare schermi di diversi pollici ed è molto facile scegliere quello giusto.

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55" La tecnologia OLED di questo televisore LG offre milioni di pixel auto illuminanti in grado di riprodurre neri profondi e colori ricchi per regalarti un'incredibile esperienza di visione in 4K. Grazie al potente processore di ultima generazione e all’AI, LG OLED TV ottimizza automaticamente immagini e audio, inoltre permette di vedere qualsiasi cosa in modo spettacolare. Inoltre le sessioni di gioco saranno senza compromessi grazie allo schermo da 120Hz e alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync per un gameplay fluido con basso input lag, meno stuttering e flickering.

I TV OLED LG ridefiniscono gli standard dei televisori; il loro profilo incredibilmente sottile e raffinato renderà il salotto di casa simile a un museo di arte moderna.

In questo caso stiamo parlando di uno schermo che ha una dimensione di ben 55 pollici, ma sono presenti anche altri modelli. Il costo non è sicuramente tra i più bassi e infatti si aggira intorno ai 1379,00 euro, ma c'è da dire che questo televisore può essere utilizzato sia per giocare alla PS5, ma anche per godersi una serata sul divano a guardare un film in compagnia. LG OLED da 55" su Amazon a 1379,00 euro

Samsung TV QLED QE55Q75AATXZT, Smart TV 55" Con il nuovo televisore di Samsung le immagini sono superiori e i colori brillanti con le tecnologie Quantum Processor 4K e Dual Led.

In questo caso abbiamo una risoluzione Ultra HD 4K, le immagini sono nitide e cristalline anche con l'HDR (High Dynamic Range) e inoltre vi è una migliore la resa luminosa del televisore.

Lo schermo possiede le funzioni Multiview e Ambient Mode, ciò vuol dire che puoi sempre dividere lo schermo in due per vedere i tuoi programmi e il tuo smartphone e utilizzare il TV come quadro.

Utilizzalo con il tuo smartphone e con l'app SmartThings, visualizza e ascolta i tuoi contenuti, anche in Multi View e collega il TV con il resto della casa.

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie Q75A sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2. Il costo è di soli ,00 euro per 55 pollici, giocare con uno schermo del genere vuol dire avviare sessioni di gioco molto fluide e con una grafica davvero pazzesca, un'ottima scelta per chi cerca sempre il meglio. Samsung QLED da 55" su Amazon a ,00 euro

Philips TV Ambilight 55 OLED 55" 4K Il televisore Philips grazie a OLED e a Ambilight su 3 lati del TV 4K, ogni momento sembrerà più emozionante. Non solo si avrà un’esperienza di visione coinvolgente ma anche minore affaticamento visivo se il TV è l’unica sorgente luminosa. Inoltre, il piedistallo è girevole e il telecomando retroilluminato. Il TV Philips offre una visione e un ascolto cinematografici. Grazie a Dolby Vision e Dolby Atmos, tutti i film e i videogiochi appariranno e si sentiranno in modo estremamente realistico. OLED rende i neri ancora più profondi e i colori ancora più vivaci. Grazie all’algoritmo AI di deep-learning del Processore P5 di questo TV 55, si avranno dettagli e contrasti realistici, colori vivaci e movimenti fluidi. HDR 10+ migliora qualità dell’immagine. Con Android e Google Assistant a bordo, il TV Philips con Ambilight offre tutto ciò di cui si ha bisogno per esplorare il mondo dell’intrattenimento digitale. Il costo di questo televisore fantastico è di ,00 euro, ma è possibile trovare anche ulteriori sconti. Philips da 55" con Ambilight disponibile su Amazon a ,00 euro

Sony BRAVIA KE-55XH90P – Smart TV 55" 4K ULTRA HD Il contrasto delle immagini nel televisore Sony è accurato e realistico. La tecnologia Full Array LED per contrasti davvero spettacolari, rende le aree chiare più luminose e i neri più profondi.

Quindi tutte le immagini sono nitide e hanno dei contrasti molto elevati, inoltre il processore X1 esclusivo di Sony utilizza algoritmi avanzati per ridurre il rumore e massimizzare i dettagli di qualsiasi immagine.

Grazie all'esclusiva tecnologia Acustic Multi-Audio che consente al suono di seguire l'azione sullo schermo per un'esperienza davvero coinvolgente, questo televisore è perfetto per giocare alla PS5.

Con il telecomando vocale vi è un controllo intelligente di Alexa e dell'Assistente Google. Il costo di questo televisore è abbastanza accessibile e si aggira intorno agli 889,00 euro, un ottimo investimento per chi vuole uno schermo grande con cui giocare. Acquista il Sony Bravia da 55" su Amazon a 889,00 euro

LG NanoCell 55NANO856PA Smart TV 4K Ultra HD 55" Vivi un'esperienza di visione brillante e definita grazie al Real 4K di LG e ai colori puri NanoCell, con circa 8 milioni di pixel, le immagini sono visibilmente più nitide e particolareggiate rispetto a un TV HD qualsiasi, anche da angoli di visione ampi.

Grazie al potente processore di ultima generazione e all’AI, LG OLED TV ottimizza automaticamente immagini e audio per permetterti di vedere qualsiasi cosa in modo ottimo.

È possibile anche scegliere l'assistente vocale preferito e gestire il televisore con la voce grazie a una schermata home completamente rinnovata per offrire ancora più controllo e comodità.

Il processore disattiva il “motion smoothing" preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali, permettendoti di vivere un'autentica esperienza cinematografica.

La tecnologia NanoCell crea un’immersione di gioco senza limiti offrendoti prestazioni ottime, tempi di risposta rapidi, basso input lag e frame rate elevato grazie all'utilizzo di HDMI 2.1 e HGiG.

Come si può notare dalle caratteristiche questo televisore di LG sembra fatto apposta per tutti i gamer che hanno bisogno di uno schermo molto grande, il costo è di 749,9 euro e si può dire che al momento è il più economico e il migliore per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. LG Nanocell 55" su Amazon a 749,9 euro

Come scegliere un monitor per PlayStation 5

Ci sono alcune caratteristiche fondamentali che devono essere considerate quando si decide di acquistare un monitor per Playstation 5. Per tutti coloro che ne possiedono una, deve essere stato molto difficile acquistarla e la grafica è davvero pazzesca, non ha nulla a che vedere con i vecchi modelli. Proprio perché bisogna rendere giustizia alle nuove tecnologie, tra i tanti parametri che vanno considerati, abbiamo deciso di elencare e approfondirne essenzialmente quattro.

Come prima cosa vanno considerati i pollici di un monitor, ovvero la sua dimensione, la risoluzione, l'input lag nel caso in cui si gioca online e infine la tecnologia HD.

Ovviamente quanto scritto sotto serve per riuscire ad ottenere delle prestazioni davvero elevate e la soluzione finale dipende sempre da quanto si vuole spendere, chiaramente se il budget è minimo bisogna accontentarsi di un semplice schermo Full HD piuttosto che un 4K. Ma adesso andiamo a capire nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Pollici di un monitor

Con il termine pollici si fa riferimento semplicemente alle dimensioni dello schermo, questa è senza dubbio la prima caratteristica da considerare, ma è anche vero che la scelta finale è del tutto soggettiva. Se si decide di acquistare un monitor da aggiungere alla propria Playstation 5 e non un televisore, allora non bisogna mai superare i 28 pollici, se invece si vuole optare per una dimensione maggiore, allora il nostro consiglio personale è quello di guardare direttamente le televisioni in 4K. Infatti per quanto riguarda i monitor i valori più indicati si aggirano da un minimo di 21 pollici ad un massimo di 28.

Ciò che è anche importante nella scelta dei pollici e la dimensione della stanza. Infatti va considerata quanta distanza vi è tra la parete sulla quale appoggiare il monitor e la sedia su cui si siederà il gamer.

Siccome chi gioca passa molto tempo con gli occhi fissi ad uno schermo, questo è un fattore che non deve essere assolutamente sottovalutato, anche bisogna salvaguardare la propria vista e non rischiare che si rovini.

Risoluzione

Mettendo a confronto i vari modelli abbiamo visto che vi sono diversi tipi di risoluzione tra cui scegliere, ogni brand utilizza una propria tecnologia. Ma se dovessimo decretare la risoluzione migliore per uno schermo da gaming da utilizzare per giocare alla nuova Playstation 5, senza dubbio diremo quelli in 4K. Ma a questo punto può nascere un problema che non deve essere sottovalutato, perché per giocare con la massima risoluzione, occorre una scheda grafica molto potente che deve essere in grado di supportarla per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche.

Ad ogni modo per chi possiede una Playstation 5 può andare benissimo anche uno schermo da gaming HD oppure un Full-HD.

Anche in questo caso la scelta è del tutto personale e dipende anche dal budget che si ha a disposizione, proprio per questo motivo molto spesso non ci si sente all'altezza di ciò che comprano gli altri. Ma siccome sono presenti molti brand sul mercato, si può trovare anche un 4K ad un ottimo prezzo.

Input Lag

Chi conosce bene il linguaggio informatico sa sicuramente a cosa ci si riferisce quando si parla di input lag. Con questo termine si fa riferimento al tempo di risposta nel momento esatto in cui si gioca o si compie un'azione al computer. Chiaramente più il valore sarà altro e minore sarà la qualità del gioco, si verificheranno dei rallentamenti. Il tempo di risposta solitamente di calcola con due lettere che sono ms, affinché non vi siano problemi durante una sessione di gioco è meglio scegliere un monitor che abbia come input lag almeno 2 ms, un tempo superiore potrebbe essere deleterio nel momento in cui si gioca online.

Ma bisogna comunque considerare che alcuni monitor considerati tra i top di gamma, non danno alcun valore a questo parametro e il prezzo sarà sicuramente maggiore e non accessibile a tutti.

Quindi, non bisogna mai sottovalutare l'input lag se si vuole giocare senza avere alcun problema.

Tecnologia HDMI 2.1

Ovviamente come tutte le nuove tecnologie non può di certo mancare l'ingresso HDMI 2.1 che ha portato numerosi vantaggi, più di quelli che si avevano in precedenza. Quindi se si è alla ricerca di un nuovo monitor per la propria console Playstation 5 è sicuramente consigliabile orientarsi verso una connessione HDMI 2.1 piuttosto che quella standard 2.0.

La differenza è davvero molto semplice e il tutto dipende dai valori che vengono espressi in Gbits al secondo. Quando si sceglie una tecnologia con HDMI 1.0 si avranno dei parametri del 10.20 Gbits.

Con un HDMI 2.0 si va in contro ad un parametro di 18 Gbits e infine con la nuova tecnologia HDMI 2.1 si può arrivare anche a 48.00 Gbits. Già da questi semplici dati a confronto si può capire che la differenza è molto ampia e soprattutto per una console come la playstation 5 che richiedere un livello di grafica molto elevata, non si può di certo rinunciare. Questo era l'ultimo, ma non meno importante, parametro da considerare prima di scegliere il monitor da gaming adatto.

Considerazioni conclusive

Per concludere possiamo dire che abbiamo visto nel dettaglio numerosi modelli, ma la scelta finale spetta sempre all'acquirente. Inoltre, abbiamo anche valutato quali sono tutti i vantaggi e gli svantaggi che devono essere considerati nella scelta di un monitor o di uno schermo tv. I gamers hanno delle esigenze molto elevate e anche i giochi della Playstation 5 hanno una grafica davvero spettacolare e hanno bisogno di una qualità elevata per poter rendere al meglio.

Quindi, che si tratti di un monitor in 4k o uno schermo full hd questo non importa, fondamentale è che il gioco sia fluido e non si blocchi perché diventa davvero frustrante quando si hanno degli standard molto bassi.

Inoltre, un consiglio fondamentale che è valido per professionisti e principianti, e quello di non sottovalutare mai tutte le caratteristiche da prendere in considerazione, solo in questo modo si potrà arrivare ad un acquisto consapevole.

Infine di seguito saranno riportate le domande più frequenti degli acquirenti e cercheremo di dare una risposta.