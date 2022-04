Sedia per PlayStation: le migliori poltrone gaming per PS4 e PS5

Chi desidera assemblare una postazione da gaming basata sulle console PlayStation, non può ovviamente sottovalutare la scelta della sedia. Alcune sessioni di gioco possono infatti durare ore, e per questo motivo risulta essere necessario dotarsi di un appoggio comodo, ergonomico e che possa resistere nel tempo. Proprio per questo motivo, oggi abbiamo deciso di riportare la migliore sedia per PlayStation, insieme ad una lista di tante poltrone alternative da utilizzare con PS4 o PS5. Nella prima parte dell’articolo concentreremo l’attenzione sui migliori prodotti in assoluto, per poi passare ad una lista di sedie più economiche. Infine, non mancherà anche una breve guida che vi aiuterà a scegliere le migliori poltrone PlayStation facendo attenzione a considerare le giuste caratteristiche. Fatte quindi le dovute premesse, iniziamo subito con la classifica.

Le migliori sedie per giocare alla PlayStation

Proprio come anticipato nell’introduzione, partiamo con la lista delle migliori sedie per giocare alla PlayStation, indipendentemente dal prezzo e dalle caratteristiche offerte.

Oversteel ULTIMET La Oversteel ULTIMET può forse essere considerata la migliore sedia per PlayStation per rapporto qualità prezzo. Dispone infatti di un design ergonomico in finta pelle, con cuscini lombari per il collo e possibilità di apertura dello schienale fino a 180 gradi. Non mancano ovviamente le ruote e i braccioli regolabili in verticale. Disponibile in quattro colori diversi, ma tutti caratterizzati da finiture nere con rivestimento in nylon. La sedia per PlayStation Oversteel ULTIMET è disponible su Amazon al prezzo di 149,99 euro

Oversteel DIAMOND La migliore alternativa al prodotto precedente arriva ancora una volta da Oversteel. Il modello in questione è il DIAMOND, molto simile nelle finiture e nei materiali, ma dotato di un design leggermente diverso e più robusto. Rimango ancora una volta: lo schienale reclinabile, i cuscini lombari per il collo e i braccioli 2D mobili e con altezza regolabile. Il materiale principale risulta sempre essere il nylon e sarà disponibile in 6 colori diversi. Questa poltrona è disponibile su Amazon a 149,99 euro

WOLTU Sedia da Gaming La sedia da gaming di WOLTU potrebbe rappresentare un’altra ottima scelta, soprattutto grazie alla sua struttura robusta caratterizzata da un telaio in metallo capace di sopportare un peso massimo di 150 kg senza alcun problema. A livello di ergonomia ci troviamo sullo stesso piano dei due modelli precedenti, anche se in questo caso, lo schienale potrà essere reclinato fino ad un massimo di 155 gradi. La sedia da gaming WOLTU può essere acquistata su Amazon a 159,99 euro WOLTU Sedia da Gaming"> WOLTU Sedia da Gaming">

CO-Z Sedia Gaming La sedia per PlayStation di CO-Z punta tantissimo sul comfort, riuscendo a renderlo incredibilmente ergonomico e flessibile. Oltre alla possibilità di reclinare lo schienale, imbottito in schiuma e rivestito in pelle sintetica, sarà infatti possible estendere la sua superficie con un comodo poggia gambe, perfetto per le sessioni di gaming più intense. Inoltre, grazie al cuscino per la schiena elettronico, si potrà avviare il massaggiatore automatico alimentato da un qualsiasi cavo USB. Questa poltrona è disponibile su Amazon al prezzo di 159,99 euro CO-Z Sedia Gaming"> CO-Z Sedia Gaming">

SONGMICS Sedia da Gaming La sedia SONGMICS è probabilmente la migliore alternativa, leggermente più economica, del modello riportato in precedenza. Dispone infatti di tutte le sue caratteristiche più interessanti, tra cui anche il poggia gambe richiudibile, ad esclusione del massaggiatore elettronico. Il rivestimento esterno è in PU e ciò rende il prodotto resistente all’usura e facilmente lavabile. Il peso massimo supportato è anche in questo caso di 150 kg e non mancherà una base solida a cinque ruote. La sedia da gaming di SONGMICS può essere acquistata su Amazon a 159,99 euro SONGMICS Sedia da Gaming"> SONGMICS Sedia da Gaming">

DA. LAB Sedia da Gioco Ergonomica Arriviamo ora ad un prodotto molto particolare, non direttamente a causa delle sue funzionalità e caratteristiche, molto simili alle precedenti sedie, ma soprattutto grazie alla quantità di accessori presenti in confezione. Oltre alla poltrona ergonomica, completa di cuscinetto lombare e poggia gambe, saranno compresi nel prezzo: una paio di cuffie da gaming con microfono integrato, un kit di accessori compatibili con il controller di PS5 e anche un porta cavi adesivo, utile per migliorare il cable management. Tutto ciò è disponibile su Amazon a soli 149,9 euro DA. LAB Sedia da Gioco Ergonomica"> DA. LAB Sedia da Gioco Ergonomica">

Sedia ufficiale NACON All’interno di questa lista non poteva ovviamente mancare anche la sedia per PlayStation ufficiale di Nacon, azienda produttrice di accessori da gaming molto conosciuta e apprezzata dai giocatori di tutto il mondo. Dispone sostanzialmente di caratteristiche molto basilari, ma può vantare il logo PlayStation nella zona alta dedicata alla testa. Manca il cuscino lombare per il collo e quello dedicato alla schiena, i quali potranno comunque essere acquistati separatamente. La sedia ufficiale di NACON è disponibili su Amazon al prezzo di 159,99 euro

Yaheetech Sedia Gaming Torniamo ora sui prodotti un po’ più standard per parlarvi della poltrona di Yaheetech. Il suo design risulta essere molto simile a quello delle sedie precedenti, sia per quanto riguarda il colore che i materiali utilizzati, ma può contare su uno schienale regolabile fino a 180 gradi di apertura. Ovviamente non mancheranno anche i cuscini per la testa e per la schiena, eventualmente rimovibili e sostituibili. Questa poltrona è disponibile al prezzo di 119,99 euro su Amazon Yaheetech Sedia Gaming"> Yaheetech Sedia Gaming">

Siege Gaming – Sony Legend 2.1 La sedia da gaming Sony Legend 2.1 può essere considerata la top di gamma delle poltrone da gioco, poiché dotata di caratteristiche esclusive e smart, oltre che di licenza ufficiale PlayStation. Tra le sue funzionalità più interessanti troviamo infatti: trasmettitore wireless, vibrazione tri-motore, doppio pannello di controllo, DAC wireless, Bluetooth e connessioni analogiche varie. Unico neo: l’assenza delle ruote e dei cuscinetti lombari. Siege Gaming – Sony Legend 2.1 è disponibile su Amazon al prezzo di 359,99 euro Siege Gaming – Sony Legend 2.1"> Siege Gaming – Sony Legend 2.1">

Vonesse Sedia Gaming La sedia da gaming di Vonesse può contare su un design molto aggressivo, con colori accessi e materiali molto confortevoli e duraturi. Lo schienale è reclinabile fino ad un massimo di 160 gradi e ovviamente l’altezza dell’appoggio potrà essere regolata tramite una leva presente in basso. Non presenta il cuscino lombare per il collo, ma non manca quello dedicato alla schiena, perfettamente regolabile in altezza. Questa sedia è disponibile su Amazon a 179,99 euro Vonesse Sedia Gaming"> Vonesse Sedia Gaming">

Hbada Sedia Gaming Chiudiamo infine con la poltrona per PlayStation di Hbada, caratterizzata da colori particolari e un design futuristico. Dispone ovviamente dei cuscinetti lombari per schiena e collo, rimovibili ed eventualmente sostituibili. Lo schienale può essere inclinato fino ad un massimo di 155 gradi e l’appoggio può essere modificato in altezza grazie alla leva presente nella zona inferiore della sedia. La sedia di Hbada è disponibile su Amazon al prezzo di 169,99 euro Hbada Sedia Gaming"> Hbada Sedia Gaming">

Le migliori sedie per PlayStation economiche

Passiamo ora ad una selezione di prodotti più economici, ma altrettanto interessanti e da tenere in considerazione. Ovviamente, qualora riusciate a trovare in sconto una delle sedie elencate in precedenza, vi consigliamo di optare comunque per quel tipo di acquisto.

BAKAJI Poltrona Con un prezzo inferiore ai 90 euro la poltrona da gaming di BAKAJI si propone come un prodotto sicuramente molto interessante. Non dispone di caratteriste da gaming molto avanzate (come i cuscinetti lombari o lo schienale reclinabile), ma potrà comunque contare su un rivestimento molto resistente, una levetta di regolazione per l’altezza, 5 ruote alla base e due colori fra cui scegliere. La suddetta poltrona può essere acquistata su Amazon a 89,9 euro BAKAJI Poltrona"> BAKAJI Poltrona">

Play haha Restiamo ancora su un modello di sedia abbastanza basilare nelle sue caratteristiche, ma comunque dotato di un design ricercato nel mondo del gaming è ispirato allo stile da racing. Il materiale di rivestimento è in similpelle, abbastanza resistente e facilmente lavabile, mentre la base di appoggio potrà essere regolata in altezza. Ovviamente non mancheranno anche 5 ruote per facilitare il movimento durante le sessioni di gioco. La poltrona da gaming play haha è disponibile su Amazon a 96,99 euro Play haha"> Play haha">

Amoiu Sedia da Ufficio E infine, chiudiamo anche la sezione dedicata alle sedie più economiche con il modello proposto da Amoiu, forse il più accattivante sia per prezzo che per scelta di design. Ci troviamo ancora una volta difronte ad un stile da racing abbastanza ricercato, ma mancano anche in questo caso i cuscinetti lombari, comunque acquistabili separatamente. L’unica possibilità di regolazione è in altezza, in quanto lo schienale non potrà essere reclinato. La Amoiu Sedia da Ufficio può essere acquistata a 100,24 euro su Amazon Amoiu Sedia da Ufficio"> Amoiu Sedia da Ufficio">

Come scegliere una sedia gaming per PlayStation (PS4 o PS5)

Dopo aver elencato quelle che, secondo le nostre considerazioni fatte, rappresentano le migliori sedie da gaming per PlayStation, passiamo ad una breve guida in cui analizzeremo le caratteristiche principali da considerare durante la scelta di una poltrona per PS4 o PS5. Tali caratteristiche sono infatti quelle che anche noi abbiamo deciso di tenere a mente nello stilare la classifica in alto.

Ergonomia

La caratteristica principale che una sedia da gaming deve avere è ovviamente un livello di ergonomia sufficientemente elevato. Come sicuramente saprete infatti, le sessioni di gaming sono talvolta molto lunghe e possono durare diverse ore, perciò è assolutamente importante che la poltrona d’appoggio disponga del maggior comfort possibile. Ovviamente, qualora ce ne fosse la possibilità, vi invitiamo a provare la sedia prima di procedere con l’eventuale acquisto.

Materiali e rifiniture

Il materiale più utilizzato in questo ambito è la finta pelle, molto spesso caratterizzata da finiture in PU. Questo risulta anche essere il migliore, in quanto sufficientemente morbido e particolarmente semplice da pulire. Sarà molto difficile trovare un modello di sedia dotato di un materiale differente, perciò sarà piuttosto semplice orientarsi, almeno sotto questo punto di vista.

Mobilità

Alcuni giochi potrebbero richiedere molto mobilità, mentre per altri sarebbe meglio disporre di un punto di appoggio fisso e stabile. In linea generale, tutte le sedie da gaming per PlayStation dispongono di ruote, a parte la Siege Gaming – Sony Legend 2.1, ma alcune di queste possono anche essere bloccate tramite appositi regolatori. In ogni caso però, qualora decidiate di optare per una poltrona mobile, vi invitiamo a considerare i modelli con almeno 5 ruote, poiché dotate di maggiore stabilità.

Resistenza

La maggior parte delle sedie di questa tipologia riescono a sopportare un peso massimo di 150kg, ma alcune potrebbero anche fermarsi a 130kg. Tuttavia, la caratteristica del peso non è l’unica da tenere in considerazione. Un prodotto di scarsa qualità e materiali scadenti potrebbe infatti rompersi molto facilmente, perciò vi invitiamo a non sottovalutare affatto la resistenza della poltrona scelta, così da evitare di dover procedere con un secondo eventuale acquisto in pochissimo tempo.

Funzionalità

Come sicuramente avrete notato dai diversi modelli analizzati in alto, alcune sedie dispongono di funzionalità più avanzate rispetto ad altre, che potrebbero effettivamente risultare determinati ai fini della scelta del modello da acquistare. Molte poltrone possono infatti contare su un comodo poggia gambe richiudibile, altre su uno schienale reclinabile fino a 180 gradi e altre ancora su Bluetooth, trasmettitore wireless e vibrazione tri-motore. Ovviamente, più tali caratteristiche saranno avanzate, maggiore sarà il prezzo di vendita.

Design e colori

Il capitolo design e colori è probabilmente il più soggettivo della lista, in quanto principalmente basato sui gusti dell’utente e magari anche sulla scelta dello stile usato per la propria postazione. Fortunatamente però, la maggior parte dei modelli visti in alto disporrà di un’ampia scelta di colori, così da permettere a chiunque di acquistare quello più adeguato alle proprie preferenze. Il design generale sarà invece sempre molto simile e basato sullo stile da racing.

Prezzo

Chiudiamo infine con quello che per molti rappresenta lo scoglio più alto: il prezzo. In media, una sedia per PlayStation dispone di un prezzo di 150 euro, ma in alcuni casi si supera anche il tetto dei 300 euro. Per evitare che qualcuno resti senza un’opzione valida, abbiamo infatti deciso di includere anche qualche prodotto più economico, ma ovviamente sarà il giocatore a dover scegliere quanto spendere per la propria postazione. In ogni caso, vi consigliamo ad evitare sedie troppo economiche, poiché potrebbero non disporre di un livello di ergonomia abbastanza elevato da mantenere intatta la salute fisica dell’utente.

Considerazioni conclusive

Siamo quindi arrivati alla fine di questo articolo, in cui speriamo di aver soddisfatto le aspettative e le richieste dei giocatori più esigenti. Ovviamente, qualora decidiate di optare per un altro prodotto non presente in questa lista, vi invitiamo a tenere molto in considerazione le caratteristiche elencante nella mini guida presente poco più in alto, così da essere certi di prendere sempre la scelta migliore possibile.

Domande frequenti sulle sedie da gamer per PlayStation

Qual è la migliore sedia per PlayStation?

Non esiste una sedia per PlayStation che può essere considerata la migliore in assoluto, ma basandoci esclusivamente sul rapporto qualità prezzo, i modelli offerti da Oversteel sono sicuramente tra i più interessanti.

Quali sono i migliori marchi di sedie per PlayStation?

Tra i marchi migliori di sedie per PlayStation includiamo ovviamente Nacon, Oversteel e X Rocker (Sony Legend 2.1)

Quanto costa una sedia per PlayStation?

In media una sedia da gaming per PlayStation dispone di un prezzo di 150 euro.

Dove comprare una sedia per PlayStation?

Amazon dispone di un catalogo molto ampio di sedie per PlayStation e per questo motivo potrebbe rappresentare il luogo giusto in cui acquistare il modello preferito.

