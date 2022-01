Migliori sedie da gaming 2022: marche, prezzi, recensioni

Quante persone nel 2022 giocano a videogiochi su computer o console per ore e ore senza mai fare una pausa? Il numero di questo dato potrebbe lasciarvi a bocca aperta. Come conseguenza a questa realtà, molte aziende hanno pensato bene di risolvere un problema che accomuna tutti questi e queste gamers: la salute della colonna vertebrale durante le sedute infinite di gioco stazionario, producendo apposite sedie da gaming.

Tenendo conto della sempre più popolare domanda di videogiochi per computer e console, pare ovvio come l'industria di queste sedie da gaming stia sempre più guadagnando posizione nel mercato. E si rende quindi necessaria una guida che indirizzi gli appassionati di videogiochi a comprare una sedia che rispetti la loro postura e ne favorisca la corretta salute.

Chissà quanti gamers stanno cercando le sedie da gaming migliori per il loro caso, che rispetti le loro esigenze ma che allo stesso tempo le salti e le renda un'esperienza senza precedenti.

Le migliori sedie da gaming 2022

Quanto segue fa riferimento ad una lista delle recensioni delle migliori sedie da gaming presenti su Amazon, e sono tra le più votate e comprate sull'enorme mercato digitale che copre quasi tutto il mondo commerciale.

Sedia da Gaming Nokaxus Nokakus produce una vasta gamma di sedie da gioco, con vari modelli divisi per categorie: classic, elite, racing e sport. Tutte le categorie sono posizionate in modo crescente in base al livello di professionalità e di costo. Disponibile in diversi formati estetici, la sedia da gaming Nokaxus si rivela essere molto versatile per quanto riguarda l'abbinamento dei colori del modello, affinché si riesca ad abbinare la sedia all'arredamento circostante alla scrivania da gaming. Il prezzo di questa sedia da gaming Nokaxus su Amazon è di ,00 euro

Probabilmente ci sono gamers che cercano sedie da gaming economiche, che non necessitino di un investimento eccessivo ma che mantengano comunque la loro funzione posturale.

Si presenta quindi il bisogno di avere una guida intera sulle migliori sedie da gaming per gli appassionati del gaming che vogliono usufruire di una sedie di altissima qualità, oppure di gamers che vogliono semplicemente una sedia da gaming economica che prevenga problemi posturali alla colonna vertebrale…

Questo articolo è perfetto per questo tipo di bisogno. Parleremo delle migliori sedie da gaming presenti in commercio, delle migliori sedie da gaming economiche, dei prezzi, delle marche di queste sedie speciali e infine risponderemo a delle domande per offrire recensioni dettagliate sull'argomento.

Ormai è risaputo che stare fermi in posizione seduta per un lungo periodo porta ad avere una colonna vertebrale debole e soggetta a malformazioni quali scoliosi o la cosiddetta gobba. Ecco quindi che vengono realizzate delle sedie da gaming appositamente studiate per salvaguardare la salute della colonna vertebrale delle persone che passano molte ore sedute nello stesso posto.

Sedia da Gaming Oversteel ULTIMET La Sedia da gaming Overteel ULTIMET è una sedia del tipo da corsa che offre un'esperienza al giocatore senza precedenti. Questa sedia è sicuramente un prodotto da consigliare, in quanto fa parte della cerchia delle poche sedie da gaming migliori del 2022 in commercio. Il design ergonomico in pelle sintetica che insieme alla schiuma ad alta densità e ai cuscini lombari e per il collo offre una comodità degna di nota per il giocatore. Questo prodotto è una delle sedie da gaming più vendute su Amazon, soprattutto per il prezzo conveniente in confronto a tutte le qualità che possiede. Il prezzo di questa sedia da gaming su Amazon è di 137,89 euro

Sedia da Gaming Trust Gaming GXT 707R La sedia da gaming Trust GTX 707R è stata progettata e studiata per offrire il massimo del comfort e del sostegno al giocatore che la usa per ore di svago sui videogiochi. Proprio perché è stata studiata per offrire la maggior quantità di comfort possibile è provvista di una serie di particolari di funzioni, come quella che rende possibile un'inclinazione di 360 gradi, un'altezza regolabile a piacere in merito ad un sistema di sollevamento a gas non tossico a quattro classi diverse; oppure la disponibilità di braccioli ideati esclusivamente per essere ruotati verso l'interno o l'esterno, cosa che non tutte le sedie possono fare. Il peso massimo che riesce a sostenere è di 150 kg Il costo di una sedia Trust Gaming GXT 707R su Amazon è di 195,3 euro

Sedia da Gaming Furgle Furgle è una sedia da gaming molto apprezzata e gettonata sul commercio di questa gamma di prodotti. Questo è dovuto a molti punti di forza che caratterizzano questa sedia e le sue funzioni, ma soprattutto i materiali di cui è costituita. La sedia da gaming Furgle ha una struttura metallica in acciaio che le dona un aspetto resistente e robusto, mentre l'imbottitura è realizzata in spugna ad alta densità che offre un comfort estremo al giocatore, ed infine uno strato di pelle che riveste il tutto. Tutto ciò rende la struttura di questa sedia da gamig resistente e confortevole per i giocatori che passano ore e ore a giocare su videogiochi. Amazon propone la sedia Furgle al prezzo concorrente di 159,99 euro

Sedia da gaming Vinsetto Il design interessante e esotico di questa sedia è ispirato dalla forma dei sedili delle auto da corsa. Come innovazione rispetto alle altre sedie da gaming, questa possiede dei LED regolabili per colore ed intensità, che rendono l'atmosfera di gioco incredibilmente caratteristica e coinvolgente. La struttura di questa sedia da gioco è stata studiata seguendo l'obiettivo di rendere il prodotto il più ergonomico possibile ma soprattutto il più confortevole possibile grazie all'imbottitura in gomma piuma. Il rivestimento è realizzato in similpelle pratica da pulire ed igienizzare poiché resistente agli agenti chimici e in generale ai tagli. La portata massima del peso che la sedia Vinsetto può sorreggere è di 120 kg. Il prezzo di questa sedia da gaming è di 201,56 euro

Le migliori sedie da Gaming economiche

Adesso faremo un esame delle tre sedie da gaming più economiche e alla portata di tutti e tutte. Questa categoria di sedie punta alla convenienza del prodotto, ciò significa che le funzioni e l'esperienza generale di queste sedie sono meno accentuate rispetto a quelle di prezzo medio-alto. Tuttavia vi sono sedie che rispettano più o meno gli standard di comfort e supporto anche a prezzi molto bassi.

Sedia da Gaming economica Play HaHa Iniziamo questa lista di recensioni con la sedia da Gaming Play HaHa, una sedia molto versatile che oltre ad offrire comfort ai giocatori assidui di videogiochi, offre una seduta ottimale agli impiegati di un ufficio o in generale per chi lavora al computer. Tra i primi punti da considerare ci sono i materiali utilizzati per la realizzazione di questa sedia. Un materiale comodo e longevo nel tempo che, grazie alla schiuma spessa ad alta densità, ha una buona elasticità e offre un comfort abbastanza piacevole al giocatore. La robusta base metallica a cinque bracci offre una maggiore stabilità del sistema e una portata di peso pari a 150 kg. Il prezzo su Amazon della sedia da gaming economica è di 79,99 euro.

Sedia da Gaming economica YOLEO Ecco un'altra sedia dall'incredibile comodità che porta un prezzo estremamente economico e conveniente. La principale fonte di comfort è l'ampiezza dello schienale che insieme alla possibilità di regolare l'inclinazione offre un'ottima posizione di comodità per i giocatori che decidono di comprarla. Con il design ergonomico studiato appositamente per donare una posizione confortevole, lo schienale della poltrona si adegua uniformemente alle curve della schiena del giocatore offrendo supporto e stabilità. In questo modo si riduce anche la pressione del peso del corpo sulla schiena, cosa che per i giocatore che passano molte ore a giocare senza muoversi può rivelarsi un problema per i dolori lombari e cervicali. La base della sedia da gaming è realizzata in acciaio e alluminio e rende possibile una resistenza del peso pari a 150 kg, sinonimo di una base solida, robusta e sicura. Il prezzo su Amazon per questa sedia da gaming economica è di 159,99 euro.

Sedia da Gaming economica IntimaTe WM Heart La sedia da gaming economica IntimaTe WM Heart è il prodotto perfetto che cerca l'equilibrio tra qualità, comfort, design e un prezzo molto conveniente. Si adatta perfettamente alle curve della schiena e rispetta la salute del giocatore per tutta la durata delle ore di gioco, in modo tale da evitare manifestazioni di problemi posturali. Il cuscino cervicale e quello lombare sono inclusi nel prezzo, e sono regolabili per quanto riguarda la loro posizione sulla sedia. Entrambi gli elementi contengono spugna di alta densità che offre comfort e supporto alle curve della colonna vertebrale. I braccioli poggia avambracci, lo schienale e il poggiatesta concorrono a rendere tutte le parti a contatto col corpo protette e comode. Il massimo della portata della sedia per quanto riguarda il peso della persone è di 113 kg. Il prezzo su Amazon è di 99,99 euro.

Tipologia di sedie da gaming

Di solito si pensa alla classica sedia da gaming con quel design iconico che rimane fisso nella mente. Ma sulle sedie da gamer, oltre ai supporti per il corpo come i sedili ergonomici, i cuscini di supporto lombare e i braccioli regolabili, si fissano anche interi sistemi di postazione da gaming e altro ancora. Ecco che invece di un unico tipo di sedia da gaming, ne nascono numerose e diverse tipologie che rispondono ciascuna ad esigenze e preferenze diverse.

Di seguito viene elencata la lista delle principali tipologie di sedie da gaming:

Sedie stile Puff – vengono utilizzati per gaming non professionale e di solito vengono posizionati di fronte al display di una console.

Sedie stile Racing – sono le classiche sedie da gaming che si vedono nei video di quasi tutti gli youtubers.

– sono le classiche sedie da gaming che si vedono nei video di quasi tutti gli youtubers. Sedie stile Piedistallo – sono sedie molto eleganti che puntano molto sul comfort e sull'estetica. I prezzi sono molto alti.

Sedie costruite a postazione da gioco – sedie professionali che fungono da postazione di gioco completa.

Il prezzo di una sedia da gaming

Come tutti i prodotti dell'industria del gaming, anche le sedie godono di un ampio raggio di prezzo.

Di solito una sedia da gaming standard arriva a costare circa 100€. Se si vuole acquistare una sedia che svolga in ottimo modo la sua funzione posturale è meglio acquistarla ad un prezzo che non scenda sotto la centinaia di euro.

Si possono spendere da 200€ a 600€ per una sedia da gaming di fascia medio-alta, ciò significa che è una sedia di ottima qualità che svolge le sue funzioni ottimamente. Si può arrivare ai 1000€ o addirittura ai 2000€ per una sedia di altissima qualità che offre, oltre ad un'eccellente funzionalità ed estetica, anche delle funzionalità secondarie che rendono l'esperienza completa senza precedenti.

Ovviamente il prezzo varia anche in base alla marca e alla fama del produttore, quindi prima di decidere di acquistare una sedia di questo genere, bisogna fissare un budget che sia abbastanza valoroso da poter acquistare una sedia all'altezza delle esigenze preposte.

Di solito si consiglia di acquistare le sedie da gaming di fascia medio-alta in quanto sono le più ottimali e performanti economicamente parlando.

Dove acquistare le sedie da gaming

I posti dove acquistare una sedia da gaming sono molti e vari.

Spesso però è difficile che un negozio di elettronica sia provvisto di ogni tipo di sedia da gaming, e acquistare il tipo di sedia che si necessità può rivelarsi una vera e propria impresa.

Ma è anche vero che i costi di spedizione nel caso in cui si acquisti una sedia su internet possono raggiungere cifre molto alte se provenienti da paesi esteri.

Ci sono alcuni posti che aiutano a risparmiare sui costi di spedizione, come Euronics, Unieuro, MediaWorld e altri minori che però è difficile trovare nei dintorni del proprio vicinato. Di solito questi negozi hanno una discreta, ma non completa, gamma di diverse sedie da gaming.

Lo shopping online si rivela quindi la miglior scelta per l'acquisto di una sedia da gaming in poco tempo e comodamente da casa. Si possono confrontare diversi siti di vendita che offrono prezzi diversi e preferire quello più conveniente per la stessa sedia.

Le migliori marche produttrici di sedie da gaming

Attualmente sul mercato vige una concorrenza ferrea tra le varie aziende che producono sedie da gaming di qualsiasi tipo. Le migliori marche produttrici di sedie da gaming sono elencate qui sotto, e vengono inserite in ordine di qualità delle finiture, dei materiali utilizzati per la realizzazione, delle innovazioni che vengono introdotte e dai prezzi che si aggirano complessivamente tra i 60€ e i 1000€.

Tra le marche migliori vi sono:

Vertagear

ThunderX3

GT OMEGA

Sparco Gaming

NobleChairs

NewSkill

DXRacer

Diablo

AKracing

Arozzi

Come già detto, queste sono solo poche delle marche produttrici che realizzano sedie da gaming di vario tipo, quindi è possibile trovare altre marche che vendono prodotti che fanno al caso di molte persone che hanno esigenze diverse. Questa è solo una lista delle marche migliori secondo le preferenze della maggior parte delle persone che comprano sedie da gaming.

Conclusioni

A questo punto tutte le informazioni che si devono sapere prima dell'acquisto di una sedia da gaming sono state illustrate. Abbiamo trattato delle caratteristiche delle varie tipologie delle sedie da gioco, abbiamo recensito quelle migliori in vendita su Amazon e quelle più economiche.

Le sedie da gaming possono davvero fare la differenza quando si tratta della salvaguardia della salute della colonna vertebrale per i giocatori assidui che passano ore davanti al computer in posizione statica. Regolabili, confortevoli e dai design curiosi ed interessanti, rispondono a tutte le necessità e le esigenze dei clienti interessati.

Non è neanche necessario spendere grandi investimenti per l'acquisto di questo tipo di sedia, infatti, come abbiamo visto, ci sono sedie che non superano i 150€ e offrono funzioni e servizi estremamente di qualità per il prezzo di vendita conveniente.

In ogni caso, vale la pena investire in questo tipo di prodotto per qualsiasi persona ami giocare per ore ai videogiochi, ma voglia contemporaneamente prendersi cura del proprio corpo.