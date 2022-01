Molte volte non è sufficiente assemblare il PC da gaming più prestante, ma anche creare la postazione più comoda che permetta all'utente di sfruttare al meglio tutte le periferiche a disposizione. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di concentrare l'attenzione su uno dei fattori più importanti: la scrivania PC. In particolare, selezioneremo alcune delle migliori proposte disponibili online e principalmente votate al mondo del gaming. In più, non mancheranno anche alcune alternative sicuramente più economiche, ma più adatte per una postazione neutra. Ma chiudiamo con i convenevoli e partiamo subito con la guida.

Vedi anche la guida alle migliori sedie da gaming.

Recensioni delle migliori scrivanie PC da gaming

La scelta della Scrivania PC da gaming non è da sottovalutare, in quanto soltanto una postazione sufficientemente comoda può offrire il massimo confort di gioco all'utente. Di conseguenza, abbiamo segnalato solo le cinque migliori attualmente disponibili per l'acquisto online.

Scrivania PC Piushopping X-Rock Iniziamo subito con quella che può essere forse considerata la scrivania per PC da gaming per eccellenza. La Piushopping X-Rock si presenta sin da subito con un design molto aggressivo e caratterizzato dalla presenza di LED RGB lungo tutto il suo profilo. Le dimensioni sono di 120 x 61 x 73 cm e dispone di moltissimi accessori aggiuntivi. Non mancano infatti: un porta bevande, due fori per il cable management, un porta gamepad, piedini regolabili, delle barre stabilizzatrici, un gancio porta cuffie e un sistema di gestione per il cablaggio. Il piano è inoltre rivestito in fibra di carbonio. In vendita su Amazon a 199,9 euro Scrivania PC Piushopping X-Rock"> Scrivania PC Piushopping X-Rock">

Trust GXT 711 Dominus Passiamo adesso ad una scrivania dal miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta della Trust GXT 711 Dominus, sicuramente molto più semplice dal punto di vista estetico, ma anche per questo più adatta a qualsiasi ambiente casalingo. Anche in questo caso troviamo diversi accessori, tra cui un porta bevande, il gancio porta cuffie e un sistema di gestione per il cable management. Inoltre, i piedini possono essere regolati a proprio piacimento e personalizzati con delle skin differenti. Le dimensioni sono di 73.5 x 115 x 76 cm. La trovi in vendita su Amazon a 121,99 euro Trust GXT 711 Dominus"> Trust GXT 711 Dominus">

Himimi Scrivania PC Gaming Passiamo ora ad una delle scrivanie da gaming ispirate al mondo dei motori. La proposta di Himimi infatti, non sono dispone di una superficie in fibra di carbonio, ma anche di un tappetino (ideale per l’utilizzo del mouse) rimovibile in perfetto stile racing. Presenti in confezione anche i piedini regolabili, un porta bevande, un porta cuffie, un sistema di gestione per i cavi e anche uno stand per gamepad. Il tutto in un corpo di 140 x 61 x 76 cm. Questa scrivania è in reperibile su Amazon al costo di 179,99 euro Himimi Scrivania PC Gaming"> Himimi Scrivania PC Gaming">

Soontrans Scrivania PC Gaming Torniamo ora su un’altra delle migliori scrivanie da gaming caratterizzata da un design piuttosto aggressivo. Non mancano infatti una serie di LED RGB sulla superficie laterale, in particolare regolabili su sei diversi colori. Inclusi in confezione anche gli accessori necessari per eseguire il cable management, un porta bevande e un gancio per le cuffie. Le dimensioni generali sono di 120 x 60 x 73 cm e il piano è rivestito da una base in fibra di carbonio. La trovi su Amazon a ,00 euro Soontrans Scrivania PC Gaming"> Soontrans Scrivania PC Gaming">

Yaheetech Scrivania PC Angolare Chiudiamo infine la sezione con una scrivania leggermente più particolare, ma adatta agli ambienti più ampi. Si tratta della scrivania angolare di Yaheetech, perfetta per la gestione di due postazioni differenti. Il suo design è particolarmente semplice ed elegante, ma dispone anche di un ulteriore stand rialzato per l’alloggiamento del monitor, eventualmente removibile. Le dimensioni generali sono di 162 x 130 x 96 cm, ma può essere acquistata anche in una versione più piccola da 130 x 130 x 96,5 cm. Questa scrivania da gaming è venduta al costo di 95,59 euro Yaheetech Scrivania PC Angolare"> Yaheetech Scrivania PC Angolare">

Scrivanie da gaming PC economiche

Nel caso in cui voleste acquistare una scrivania per PC più economica, ma comunque pensata per il mondo del gaming, ecco qualche proposta molto interessante e disponibile per l'acquisto online.

STX scrivania da Gaming Desk Una delle prime scrivanie da gaming più economiche è quella proposta da STX, caratterizzata da una dimensione leggermente più ridotta e quindi perfetta da posizionare anche negli spazi più piccoli. Anche in questo caso non mancano: il rivestimento in fibra di carbonio, un porta bevanda e un gancio per le cuffie. Nella zona posteriore sono presenti i fori necessari per il cable management e le dimensioni totali sono di 60 x 100 x 74 cm, ma risulta disponibile anche in ulteriori due dimensioni più grandi. In vendita su Amazon a 99,00 euro scrivania da Gaming Desk"> scrivania da Gaming Desk">

BAKAJI Scrivania PC Gaming Una valida alternativa è quella offerta da BAKAJI, dotata di dimensioni più standard e caratterizzata da una struttura di base molto solida. Il piano dispone di un rivestimento in fibra di carbonio e non manca l’accessorio principali delle migliori scrivanie da gaming: l’alloggiamento per le cuffie. Assente invece il porta bevanda. Ovviamente non mancano anche due fori utili per il cable management. Il tutto, all’interno di un corpo di 120 x 60 x 77 cm. La trovi in vendita ad un costo di ,00 euro BAKAJI Scrivania PC Gaming"> BAKAJI Scrivania PC Gaming">

IntimaTe WM Heart Infine, chiudiamo con IntimaTe WM Heart scrivania per PC fisso da gaming completa sotto ogni punto di vista, ma anche più economica rispetto a quelle viste nella selezione precedente. Dispone del classico piano in fibra di carbonio, foro per il cable management, il gancio per le cuffie, i piedini regolabili, un porta bevande e anche uno stand per controller. Le sue dimensioni sono di 116 x 77 x 14 cm, ottime sia per una postazione a singolo monitor che a doppio. In vendita su Amazon per un costo di 119,99 euro IntimaTe WM Heart"> IntimaTe WM Heart">

Cos'è una scrivania da gaming

Come sicuramente avrete notato dalle caratteristiche elencate nei prodotti visti in alto, le scrivanie da gaming dispongono di caratteristiche specifiche e che permettono all'utente di godere a pieno dell'esperienza di gioco offerta dai titoli preferiti. Tra le caratteristiche principali di una scrivania da gaming c'è la presenza di accessori utili per la gestione del cable management, in quanto un gamer preferisce sempre il collegamento degli accessori via cavo (anziché quelli wireless), ma anche dei supporti aggiuntivi, come quelli relativi all'alloggiamento delle cuffie, dei controller e di bevande. Tutte caratteristiche che difficilmente si trovano in scrivanie classiche.

Da non sottovalutare anche il design, il quale molto spesso viene arricchito da LED RGB e da un'estetica molto aggressiva e particolare. In più, il piano viene spesso rifinito in fibra di carbonio, così da evitare i graffi e allo stesso tempo assicurare un grip superiore per tutte le periferiche del PC.

Come scegliere una scrivania da gaming

A questo punto, vi starete chiedendo quali fattori abbiamo considerato per scegliere le cinque proposte più interessanti tra quelle disponibili online. Sostanzialmente, le caratteristiche principali sono guidate da: dimensione, forma, gestione dei cavi, ergonomia e design, tutti elementi che anche voi dovrete prendere in considerazione durante la scelta della propria scrivania scrivania per PC.

Dimensione

Come scegliere quindi la dimensione perfetta? Tale fattore va considerato tenendo in mente due particolari dettagli: lo spazio a disposizione e l'effettivo spazio occupato dalla propria postazione. Ovviamente sarà necessario scegliere una scrivania che riesca ad incastrarsi bene all'interno della stanza, senza però tralasciare la quantità di elementi da posizionare sulla superficie (ad esempio uno o due monitor, oppure lo stesso PC). In generale, la dimensione consigliato si aggira intorno ai 120 x 61 x 73 cm.

Forma: scrivania standard o angolare

Scrivania singola o scrivania angolare? La risposta anche in questo caso è dettata dalla spazio a disposizione e dalla quantità di postazioni. Ovviamente una scrivania angolare tende ad occupare più spazio, ma allo stesso tempo dispone anche di un design adatto a condizioni particolari. Consigliamo principalmente una scrivania angolare a chi dispone di più postazioni, magari una lavorativa e una di gioco, così da riuscire facilmente a posizionare anche due computer diversi e più di due monitor.

Gestione dei cavi

Il mondo del gaming è sicuramente caratterizzato da molti cavi, non solo relativi all'alimentazione del computer e dei monitor, ma anche alla connessione della tastiera, del mouse, delle cuffie ed eventualmente anche di LED RGB aggiuntivi o casse separate da PC. Insomma, tutti elementi che l'utente preferisce utilizzare tramite cavo e non con tecnologia wireless. Per questo motivo, non andrebbe mai tralasciato anche il fattore cable management, il quale risulta essere molto presente nella maggior parte delle scrivanie da PC per il gaming.

Ergonomia

Alcune scrivanie dispongono di un'altezza leggermente maggiore rispetto ad altre, alcune presentano un'area di appoggio dei polsi più comoda, altre ancora sono caratterizzate da piedini regolabili in altezza. Tali caratteristiche non devono ovviamente essere sottovalutate, poiché le sessioni di gioco possono anche prolungarsi per ore, perciò, disporre di una postazione comoda è assolutamente determinante per tutta l'esperienza.

Design

Abbiamo lasciato per ultimo il design, poiché risulta essere un dettaglio soggettivo e che ogni utente può quindi vedere in maniera differente. Gli amanti del gaming puro potrebbero preferire un'estetica un po' più “esagerata" e ricca di LED RGB, mentre i giocatori più occasionali potrebbero preferire un design più minimale e classico. In ogni caso, consigliamo di acquistare il modello di scrivania preferito considerando anche il luogo in cui questa dovrà essere posizionato, poiché potrebbe anche rovinare l'ambiente casalingo.

Considerazioni sulle scrivania PC da gaming

In questa guida all'acquisto abbiamo cercato di includere la più ampia scelta a disposizione, ma non è detto che ciò rappresenti quella più giusta per voi. Per questo motivo, abbiamo deciso di includere una piccola guida che sicuramente vi aiuterà a scegliere la scrivania per PC da gaming più adatta alle vostre esigenze. A questo punto, non vi resta che prendere del tempo e acquistare il prodotto che più si sposa bene con la vostra postazione.